11月13日，深圳一名擁有近十年漢服穿著經驗的女子，特意身穿收藏的戰國時期復原楚式直裾袍，前往深圳龍崗文博展覽館參觀楚國貴族青銅器專題展，詎料在入口處被職員誤認身穿日本和服。隨後女子在「i深圳」平台表達不滿，深圳市龍崗區文化廣電旅遊體育局回應指，將在文博展覽館安排全體員工接受傳統服飾科普培訓，館方下月也將舉辦文化沙龍向市民科普傳統服飾知識。



蔡女士身穿戰國時期復原楚式直裾袍被誤認為是和服。（封面新聞）

蔡女士特意梳起偏髻，換上收藏的戰國楚式直裾袍復原漢服去看展。（封面新聞）

據《封面新聞》報道，事發於11月13日，深圳蔡女士和朋友前往深圳龍崗文博展覽館參觀楚國貴族青銅器專題展，為求與展覽主題互相呼應，她特意梳起偏髻，換上自己收藏的戰國楚式直裾袍復原漢服。然而，當她走到展廳安檢入口時，一名職員突然上前詢問：「你這穿的是和服嗎？」

蔡女士當下感到不適，但仍半開玩笑地回應對方：「這是漢服，你們這個館展出的就是楚國青銅器，你竟然不認識楚國的服飾。」該名職員就解釋自己是物業人員。蔡女士指出，對方雖無惡意，若在街頭被普通路人認錯能理解，但在博物館這類文化科普場所、甚至在楚文化專題展上被認錯，這說明社會對傳統服飾的認知有待加強。

蔡女士稱，她平日平均每週穿漢服出行一兩次，過往在公園舉辦唐制裙幄宴時曾被保安以「奇裝異服」為由阻攔，亦試過遭的士司機誤認穿和服而拒載。她解釋，戰國楚式袍服、唐代襦裙及魏晉服飾均屬日本古代服飾借鑑的原型，外觀確有相似之處。

投訴稱傷害民族文化情感

事後，蔡女士在政務平台「i深圳」留言投訴，認為場館屬區級文博科普場館且展出楚國青銅器物，但文博工作人員卻不認識楚服，這樣的錯誤易誤導公眾，以及傷害民族文化情感。

11月24日，蔡女士收到深圳市龍崗區文化廣電旅遊體育局回覆，當局指已聯繫深圳市漢服文化協會獲取傳統服飾科普培訓材料，隨即組織館內全體職員進行基礎科普培訓，提升職員對漢服與和服的辨識能力，杜絕同類事件重演。

館方下月舉辦文化沙龍向市民科普傳統服飾知識。（封面新聞）

另外，龍崗區公共文化服務和產業促進中心文博展覽部工作人員亦證實，12月13日下午，將在龍崗區文化中心舉辦「一針一線見華夏：中國傳統服飾文化及辨識分享沙龍」活動，屆時將由漢服文化協會講師主講，現場更設有服飾展示、漢服試穿及迷你漢服製作等互動環節，費用全免並面向全體市民開放，藉此加深公眾對中華傳統服飾文化的認識。

近年內地偶有發生傳統服飾展陳「翻車」事故。去年11月，浙江紹興陸游故里紀念館便曾被遊客揭發展出形制錯誤的「四不像」服飾，館方其後須致歉整改。國家文物局亦於今年8月專門發文，要求加強全國博物館陳列展覽的內容審核。

對於今次事件，蔡女士感嘆，日本奈良正倉院至今妥善保存大量唐代服飾文物，韓國亦積極將受明代服飾影響的韓服生活習俗申遺，「你這些東西自己不傳承，有的是人想傳承」。她希望今次處理手法能被更多博物館參考，亦建議展館職員至少要弄清楚傳統服飾的區別，以及在遊客產生誤解時能及時糾正，推廣中華傳統文化。