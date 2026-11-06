遊戲出海｜《黑悟空》吸引全球玩家　冼漢迪：香港要當文化共創者

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會於11月2日至5日在浙江烏鎮舉行。港區全國人大代表、中手游聯合創始人冼漢迪出席峰會，並於「海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」中發表演說。



針對近年以《黑神話：悟空》為代表的遊戲文化出海熱潮，冼漢迪直言「好玩是第一步」；談及香港的角色時，他更明確指出，香港絕不能只當單純的「通道」或「超級聯繫人」，而是要晉身為「文化共創者」，強調「香港能貢獻的不只是通道，更有內容，本身就是世界級文化IP」。



2026年世界互聯網大會烏鎮峰會於11月2日至5日在浙江烏鎮舉行。港區全國人大代表、中手游聯合創始人冼漢迪出席峰會，並於「海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」中發表演說。（微信公眾號＠冼漢迪）

談《黑神話：悟空》：「好玩是1，文化情懷是後面的0」

對於國產遊戲如何成功揚帆出海，冼漢迪提出海外玩家從「玩進去」到「想了解背後文化」的三部曲，強調遊戲品質本身才是立足之本：「遊戲首先得是遊戲，好玩是那個『1』，文化、情懷、價值觀都是後面的『0』，沒有這個1，後面再多的零也立不住。」

他以《黑神話：悟空》為例，遊戲正是憑藉過硬的遊玩體驗吸引全球玩家後，再透過山西古建、民樂及陝北說書等元素「潤物細無聲」地傳播文化，甚至促使不少外國玩家主動閱讀《西遊記》、尋訪中國古蹟。

《黑神話：悟空》中的孫悟空形象。

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冼漢迪也舉走紅已經超過30年的《仙劍奇俠傳》為例，指出文化出海需要打造包含遊戲、動漫、影視及文旅周邊的完整生態圈；而面向海外市場時，底線是「尊重差異」，「本地化不是把文化的稜角磨平，而是找到一種平等對話的方式」，文化出海本質就是與世界「交朋友」。

香港雙重角色：從「超級聯繫人」升級「文化共創者」

談及香港在遊戲產業出海中的定位，冼漢迪將其剖析為兩大層面：首先是「超級聯繫人」。香港憑藉普通法體系、成熟的專業服務、雙語人才以及完善的國際發行網絡，能為內地遊戲企業拓展海外市場提供堅實的跳板與專業支撐。

冼漢迪強調香港絕不應止步於此，第二層也是更關鍵的定位是成為「文化共創者」。他指出：「功夫片、警匪片、霓虹招牌、維港、獅子山，這些符號在幾代人的心裡是有畫面的，不少外國人對中國城市的第一印象，其實就來自香港電影。」

1月30日，「南昌押」的霓虹燈招牌及夜空中的月亮。（夏家朗攝）

冼漢迪認為，香港積累的影視內容與鮮明的城市意象，成為遊戲研發可直接轉化、深度共創的寶貴資源。

他提到近期被獲好評的遊戲《影之刃零》，由香港動作影星甄子丹自2023年起擔任該遊戲的創意監製，多位香港資深電影武術指導亦參與動作設計，將香港電影業的專業經驗帶入遊戲製作。「香港能貢獻的，不只是發揮『超級聯繫人』的作用，還有一套審美、一門手藝、一種中西交融的氣質。」

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倡大灣區辦國際電競賽

產業協作方面，冼漢迪看好電子競技的文化承載力，建議以粵港澳大灣區為基地聯合舉辦具國際影響力的電競賽事，並建立兩岸四地青年選手、評述員及營運人才的常態化交流機制。

他指出，企業出海要沉澱全球長期價值，必須堅持「內核不動，江湖常新」的長期主義，做好深度的在地化營運。判斷一家企業是否真正「走進去」的關鍵指標，在於當地玩家開始主動利用該IP進行「二次創作」，將自身的情緒與生活融入其中，從而讓中國故事真正直抵海外玩家人心。

他認為，香港數十年來積累的影視內容與鮮明的城市意象，早已成為遊戲研發可直接轉化、深度共創的寶貴資源。（微信公眾號＠冼漢迪）

以人為本化解「數智鴻溝」

冼漢迪提到，互聯網與AI發展正在經歷系統性躍遷，必須堅持「以人為本」的價值取向。

他認為香港在兩方面大有可為：一是「堅持人的主導性」，香港可依托法治及與國際接軌的經驗，在人工智能安全、數據治理及算法倫理上先行先試，參與國際規則制定；二是「成果共享」，對外推動開源成果走向全球，對內則加速AI普及，做好長者、基層家庭及少數族裔的數字包容，確保在智能化浪潮中不讓任何一群人掉隊。