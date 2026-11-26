近日，有內地網民發布求助信息稱，一名25歲女研究生一行3人在青海自駕遊，已經失聯4天，車輛最後的位置停在崑崙山脈深處的黑溝冰斗群附近。11月26日上午，救援人員發布消息稱，失聯的3人已被成功找到。



25歲女研究生一行3人崑崙山自駕失蹤逾4天 最後定位在極寒無人區

據內媒《極目新聞》報道，據悉，3人自駕前往崑崙山瑤池方向，駛入偏僻野路後車輛不慎被困，無法脫困。因這片區域屬於高海拔無人區，手機接收不到信號，所以外界無法收到他們的消息，他們也因此和家人失去聯繫。家屬緊急求助警方，並在網絡上發布求助帖。當地派出所、救援隊迅速進山開展搜救，無數西北自駕愛好者、領隊也在幫忙轉發線索、留意沿途蹤跡。

救援人員26日更新進展。（阿勵/西北藏區越野領隊）

一名救援人員更新搜救進展稱，3名失聯人員已經徒步走出無人區，所有人平安無恙，正在等警察接應。

救援人員25日更新進展。（來源：阿勵/西北藏區越野領隊）

另一名救援人員表示，這場有驚無險的經歷，給所有嚮往西北自駕的遊客敲響警鐘。救援人員提醒，眼下正是青海高原的寒冬，冰面、凍土、溝壑遍佈，野外氣溫常常低至零下十幾度。大量野路沒有網絡信號與救援覆蓋，看似堅實的凍土或冰面下暗藏鬆軟泥沼、冰洞與裂縫，車輛一旦陷入便無法自拔，在極寒缺氧環境下極易引發失溫危險乃至失聯。