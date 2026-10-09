男子青海自駕失聯408天　空車廢棄礦區尋獲cam遭封　家人懸賞50萬

2025年8月27日，廣西37歲男子鍾源達自駕遊青海，至今已經失聯408天。同年11月1日，失聯兩個多月後，鍾源達的車被發現在青海格爾木一座廢棄礦區，其哥哥鍾先生和藍天救援隊以及民警在附近多次搜尋，均未發現任何蹤跡。



鍾先生發布尋人啟事，懸賞50萬（人民幣，下同），「我們全家都沒有放棄，希望重金懸賞尋找弟弟，這叫人怎麼放得下呢？」



家屬懸賞50萬尋人。（抖音）

鐘源達失聯前影像。（極目新聞）

失聯2月廢棄礦區尋獲棄車 車cam遭電工膠布遮擋

男子青海自駕神秘失蹤2月 僅車輛被尋獲 車CAM被紅色膠布粘住

據內媒《極目新聞》報道，鍾先生稱，弟弟今年37歲，喜歡全國自駕遊。2025年8月，弟弟從西藏林芝自駕回廣西，原計劃於9、10月份抵達廣西老家。然而，去年8月27日，他在前往青海格爾木西王母瑤池的路上失聯。

鍾先生稱，據車cam顯示，弟弟曾偏離主路，進入小路看風景，出現過車被困的情況，後來脫險。在從無極龍鳳宮導航至西王母瑤池的途中，弟弟多次走到小路。當天第三次進小路後，車輛在爬坡行駛中動力不足，致使車輛發生故障，隨後車cam中斷。

2025年11月1日，失聯兩個多月後，這輛車在青海格爾木一座廢棄礦區附近被找到。（極目新聞）

11月1日，這輛車在青海格爾木一座廢棄礦區附近被找到，車cam被電工膠布遮擋，車內還有餘油。鍾先生稱，弟弟的行李雖然還在，但背包和手機電腦均不在車裏，他和藍天救援隊以及民警在附近多次搜尋，均未發現任何蹤跡。

10次地毯式搜救無果：曾現基地台訊號卻無撥出求救

今年10月8日，雲南藍天救援青海分中心張隊長稱，從去年事發至今，他們和警方前後曾地毯式搜尋10次，目前仍一無所獲。救援人員還介紹，車輛被發現地點位於一處廢棄玉石礦區內，附近只有一家礦區車間，並無居民，大多是牧民，且礦區內無信號。去年8月29日，鍾源達的手機信號曾短暫出現在兩個基站點上，信號恢復持續2-3小時，但鍾源達並未撥出任何求救電話。同年9月20日，曾有人在車輛前擋風玻璃處蓋上廢棄床單。事後警方稱，蓋床單的人與此事無關。

車輛前擋風玻璃被遮擋。（極目新聞）

當地組織多次搜尋。（極目新聞）

鍾先生稱，這一年來家裏一直沒有放棄尋找。他多次從廣西前往青海，目前為止家裏已花費七八萬元，父母均年過七旬。他表示，自己在一家超市打工，工資不高。家裏條件一般，但經過商議還是決定重金懸賞50萬元，希望能夠找到弟弟。

該事件引起網民熱議。有網民表示可能涉及刑事案件，「疑點實在太多，車子被遺棄在廢棄礦區，記錄儀被膠布遮擋，事後還有人過來遮蓋擋風玻璃，手機短暫出現信號卻沒有求救」「不是自己遇到事就是遇到不該遇到的人被捲入別的事」「自駕遊，還是一個人，千萬不要走小路，出問題，那叫天天不應叫地地不靈。敬畏之心還是要有。希望早點找到吧」「失蹤一年多了，都沒有找到，生還的概率應該不高？繼續尋找也是信念，願奇蹟能夠再次發生！」