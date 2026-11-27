廣東中山市坦洲鎮禧寶匯月子中心日前突然宣佈停業，17名正在「坐月」的產婦被要求搬離，另有28名已繳付預付款但尚未入住的孕媽亦蒙受經濟損失，涉款合計約75萬元（人民幣，下同）。中山市市場監督管理局坦洲分局工作人員坦言，經營者自行籌款較困難，建議消費者通過法律途徑維權。



廣東中山市坦洲鎮禧寶匯月子中心日前突然宣佈停業。（互聯網圖片）

梁女士和月子中心簽訂的合同。（羊城晚報）

除消費者外，被拖欠的還有員工薪金、店舖租金、水電費，欠款合計超過300萬元。（羊城晚報）

據《羊城晚報》報道，受害者梁女士透露，她購買2.2萬元34天33晚的坐月套餐，10月30日剖腹產後，11月6日帶同剛出生的嬰兒入住月子中心，11月18日被單方面通知要求搬離。「原本以為生完孩子能好好歇一歇，結果住到第14天被要求搬走，剩下18天服務沒兌現，押金也一分沒退。」梁女士表示，如今被迫回家坐月，僅靠家人從旁照料，身心俱疲幾近崩潰。

月子中心突然停業，涉款合計約75萬人民幣。（羊城晚報）

據統計，該中心共有17名已入住產婦被中途勸離，涉及未兌現金額約20萬元；另有28名準媽媽已繳交55萬元預付款卻未能入住。除消費者外，被拖欠的還有員工薪金、店舖租金、水電費，欠款合計超過300萬元。

月子中心出具的《債權說明書》。（羊城晚報）

11月18日，月子中心在客戶服務群發通知，聲稱因長期經營虧損，加上近期負面消息導致資金鏈徹底斷裂，無法維持正常營運。中心還出具《債權說明書》，表示會將剩餘債權納入債務清冊統一登記，日後透過資產處置或破產清算等程序清償，但文件同時註明「僅用於確認剩餘服務天數及剩餘債權金額，不構成對具體退款時間的承諾」。

中山市市場監督管理局坦洲分局工作人員回應指，月子中心曾提供兩個解決方案，包括轉往當地另一家月子中心，或前往坦洲人民醫院休養。最終17名已入住產婦中，有3人轉往其他月子中心，其餘14人選擇回家休養。當局已逐一聯絡回家休養的產婦，承諾若有需要可隨時安排坦洲人民醫院提供上門服務。

至於退款安排，工作人員表示，已引導月子中心經營者與消費者約定兩個月退款期限，逾期未退，消費者可申請法院強制執行，但也直言兩個月內籌款前景不樂觀，透露「經營者該借的也借了，估計根本籌不出這70多萬元」，建議消費者通過法律途徑追討損失。