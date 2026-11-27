近日，A股礦業巨頭洛陽鉬業透過第三方招募約100名駐剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）保安人員引發關注。



一名曾在民主剛果東部戰區、距交火前線僅10公里執勤的中國籍安全官阿星透露，非洲礦區保安工作要直面武裝威脅，高薪背後同時存在行業規範不足等問題。



據內媒《每日經濟新聞》報道，一年多前，阿星在民主剛果最東部的邊境地帶南基伍省一座中資金礦擔任安全官時，曾直面當地非法武裝來襲。「我們公司就在距離交戰前線10公里的位置。」據其介紹，他在國內做過保鏢，也管過高檔場所的保安。他曾學過拳擊，後來自己花錢去學槍。之後在國內一家做海外安全官培訓的學校當總教官。

民主剛果最東部的邊境地帶南基伍省。（Wikipedia）

談及去非洲的原因，阿星表示，「當時沒錢，那邊工資高。」據了解，在民主剛果，他一個月能拿到5000美元（約3.9萬港幣）。據他稱，這並非海外保安普遍的薪資水平，「（一個月）兩萬人民幣左右是海外安全官工資的正常範圍，現在一些比較安全的國家，或者中國人比較多的國家，八千塊到一萬二都有人去。」

阿星與當地員工一起工作。（每日經濟新聞）

阿星介紹，他作為安全官的工作職責，更像一個「安全主管」。礦區駐有50名本地軍人、80名當地警察，「我們要解決他們的需求，對講機、巡邏手電筒、雨衣，給他們規劃崗哨等等」。面對武裝勢力時，他會用「拖」的方式來保障礦區安全。

2025年2月27日，反政府武裝「M23運動」武裝人員在民主剛果東部南基伍省布卡武市巡邏。（新華社）

2025年1月開始，民主剛果東部局勢惡化。2月中旬，反政府武裝組織「M23運動」佔領南基伍省首府布卡武。阿星所在的礦區就在距離前線10公里的位置。阿星稱，「最後一個月的時候幾乎就睡不着覺了，經常能聽見明顯的子彈聲。」 在最激烈的時刻，阿星和他的同事曾與對面武裝勢力火力交鋒，「當時你不打，他就往前進。」後來，阿星所在的礦區遭M23武力控制，他沒有再繼續做安全官。他坦言，海外安全官的回報率並不高。

國企安保企業是主力軍，民企力量快速崛起，大型製造與科技企業則自建專屬安保隊伍。（楒科安保集團）

報道指出，今年9月，商務部、國家統計局和國家外匯管理局聯合發布的《2025年度中國對外直接投資統計公報》顯示，截至2025年末，中國在境外設立企業5.8萬家，遍佈189個國家和地區。目前，中國海外安保力量已形成層次分明的市場結構。據楒科安保集團微信公眾號統計：國企安保企業是主力軍，民企力量快速崛起，大型製造與科技企業則自建專屬安保隊伍。但中國安保企業與海外成熟體系相比仍存較大差距。

中國海外安保力量已形成層次分明的市場結構。（楒科安保集團）

阿星表示，從業者整體上還比較稚嫩。他認為，海外安保是一個系統工程，包括物防、技防、人防等，一些業務開展較久、相對專業的公司，對安全官的要求很高，但絕大多數時候，門檻都比較低。