據央視報道，今年5月，一輛客貨車在練杭高速上側翻，路過的司機李建偉停車破窗救人，結果卻遭後車撞亡。原來後車司機王某文開啟了輔助駕駛，事故發生時正低頭滑手機。法院認定王某文分心駕駛肇事，構成交通肇事罪，判處有期徒刑1年9個月，賠償被害人家屬200餘萬元（人民幣，下同）。



楊某客貨車側翻被困駕駛座。（央視）

路過的李建偉將車停在應急車道，破窗把楊某救出。（央視）

車輛最終以106千米/小時撞上李建偉，隨後追尾側翻客貨車。（央視）

車輛最終以106千米/小時撞上李建偉，隨後追尾側翻客貨車。（央視）

2026年5月，練杭高速湖州某路段，楊某駕駛客貨車爆胎側翻，被困駕駛座。路過的李建偉將車停在應急車道，破窗把楊某救出，兩人剛退到路邊隔離帶旁，王某文駕駛的車輛便徑直撞上李建偉，致其不幸身亡。

被救司機楊某。（央視）

警方調查發現，王某文開啟了輔助巡航，設定時速110千米，事故發生時正低頭操作手機，視線完全離開路面，車輛最終以106千米/小時撞上李建偉，隨後追尾側翻麵包車。

事發現場。（央視）

事發現場。（央視）

事發現場。（央視）

7月14日，李建偉的救人行為被認定為見義勇為。肇事駕駛員王某文在事故後賠付7.5萬元，但未取得家屬諒解。檢察機關認定，事故致一人死亡且駕駛員負全部責任，符合交通肇事罪構成要件，依法提起公訴。

法院認定王某文分心駕駛肇事，構成交通肇事罪，負事故全部責任，判處有期徒刑1年9個月；因涉事車輛僅投保交強險（機動車交通事故責任強制保險），扣除已賠付的25.5萬元，判令王某文繼續賠償被害人家屬200餘萬元，並處有期徒刑一年九個月。

後車司機王某文。（央視）

見義勇為確認證書。（央視）

考慮到被告人賠償能力有限，案件辦理中，檢察機關與法院同步開啟司法救助通道，為李建偉家屬申請司法救助金13萬元，聯動社會救助兜底，盡力為他的家庭紓困。

事件亦在內地社交平台引發熱議，不少網民呼籲開車要小心：「害人害己，開車真的不能因為輔助駕駛而放鬆警惕！」「現在開車玩手機的真的太多了。」「高速路上還能完全脫離了去看手機，手機哪天不能看嗎？」