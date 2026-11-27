11月26日，雲南一名博主「惠惠爺爺的鋼筋工」發佈訃告，孫女趙文惠（小名惠惠），於11月25日早上8時50分離世，年僅14歲。令網民鼻酸的是，惠惠離世時，她的父親仍在上海為她找藥，父女倆只能通過視像通話見最後一面。



惠惠於11月25日早上8時50分離世，年僅14歲。（抖音）

惠惠離世時，她的父親仍在上海為她找藥，父女倆只能通過視像通話見最後一面。（抖音）

惠惠和父親。（都市快報橙柿互動）

綜合內媒《熱度新聞》等報道，惠惠的爺爺在訃告中透露，孫女離世時，兒子仍在上海四處尋找治療方法及藥物。惠惠臨終前，請他撥打視像通話給爸爸，然而接通後，她已經虛弱得說不出話，只是看着屏幕中的爸爸流淚。掛斷電話後，惠惠便離開人世。

爺爺心痛表示，惠惠的爸爸跑遍了全國的醫院，拼盡了所有的力氣，卻終究無法留住自己的女兒。「我這個做爺爺的，看着孫女受苦，看着兒子在外面熬紅了眼，卻什麼也做不了，我心疼啊！」

14歲抗癌女孩惠惠。（網絡圖片）

14歲抗癌女孩惠惠。（網絡圖片）

據了解，惠惠本身患有先天性心臟病，後來因為脊柱側彎、馬蹄腎不得不做開胸手術。2025年4月，惠惠確診淋巴瘤，自同年5月起開啟了艱難的抗腫瘤歷程。這樣的女孩，仍然沒有忘記慈善之心，在廣西水災、西藏地震等災情期間，她都有捐款。在廣西抗洪時，她將自己積攢下來的1萬元人民幣全部捐給了慈善機構。

西藏地震期間，惠惠捐贈了200元。（網絡圖片）

在廣西抗洪時，她將自己積攢下來的1萬元人民幣全部捐給了慈善機構。（抖音）

惠惠的爺爺向一路陪伴孫女抗癌的網民表達感謝，「感謝大家日夜的牽掛、祈禱和無私的幫助。是你們給了惠惠在病痛中堅持下去的勇氣，也給了我們這個家支撐下去的底氣。」

爺爺說，惠惠是個勇敢的孩子，「她終於不用再受那些苦了，去了一個沒有病痛的地方。」最後，爺爺代替孫女，向所有關心她的人送上祝福，願大家身體健康，平平安安，也希望世間所有的孩子都能遠離病痛，健康長大。

14歲抗癌女孩惠惠。（網絡圖片）