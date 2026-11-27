11月25日上午8時18分，神舟二十四號載人飛船發射升空，飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）組成。下午2時34分，神舟二十四號航天員乘組順利進駐「天宮」。據央視報道，針對巴基斯坦航天員的飲食特點與清真規範，中國航天員訓練中心科研團隊提前完成定製化餐食方案，做好跨文化在軌營養保障。



科研團隊深入研究巴基斯坦飲食文化、清真規範以及民俗習慣，梳理當地居民營養標準。（央視新聞）

陳軍麗表示，巴基斯坦航天員自從來到中國，品嘗了中國的茶葉，覺得中國紅茶特別好喝，中國大米特別好吃，他們提出希望在飛行時多為他們配置一部分中國大米和茶葉。（央視新聞）

為完成這套定製化餐食方案，科研團隊深入研究巴基斯坦飲食文化、清真規範以及民俗習慣，梳理當地居民營養標準。依託現有航天食品庫進行篩選與改良，搭建出擁有100多個品類的巴基斯坦航天員專屬食品庫，定向研發了尼哈里牛肉、庫爾瑪羊肉等7款巴基斯坦口味的特色航天食品。

在研發過程中，科研團隊充分吸納巴基斯坦航天員提出的飲食建議，對食譜進行了個性化調整。（央視新聞）

中國航天員訓練中心陳軍麗介紹，團隊在保證能量、營養素符合標準要求的基礎上，結合入軌初期需配置清淡易消化食品的特點，再根據他們的個人需求來設計食譜。陳軍麗稱，考慮他們食品喜歡用薑黃、咖喱這一類的香料，團隊研製了像咖喱鷹嘴豆、黃油雞這一類航天食品，比較符合當地特色。整個生產線採用全清真生產線。

中國航天員訓練中心陳軍麗介紹，團隊在保證能量、營養素符合標準要求的基礎上，結合入軌初期需配置清淡易消化食品的特點，再根據他們的個人需求來設計食譜。（央視新聞）

在研發過程中，科研團隊充分吸納巴基斯坦航天員提出的飲食建議，對食譜進行了個性化調整。陳軍麗表示，在最初食譜設計時，想要提供當地比較喜歡的香料奶茶，「但他們自從來到中國，品嘗了中國的茶葉，覺得中國紅茶特別好喝，中國大米特別好吃，他們提出希望在飛行時多為他們配置一部分中國大米和茶葉，因此我們食譜設計上也有所考慮。」

神舟二十四號乘組進駐天宮，黎家盈焗蛋糕迎隊友。（香港01）

完成太空會師後，神舟二十三號、神舟二十四號乘組進入共同在軌階段，6名航天員將迎來太空會餐時刻。