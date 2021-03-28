新疆棉花｜淘寶網紅主播開啟公益直播義賣　1小時銷售額達2352萬

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-28 20:56

近日，瑞典服飾品牌H&M因發聲明拒用新疆錦，引起中國網民的抵制潮，Nike、Adidas、FILA等多個國際品牌亦捲入風波。不少明星終止與有關品牌合作，並在網上發文支持新疆棉花。 為了支持新疆棉花，網民都在電商平台搜購相關產品。上周五（26日），淘寶網紅主播薇婭就在直播間為新疆長絨棉公益帶貨，最終在1小時內賣出共約2352萬人民幣的新疆棉製品。

薇婭在直播間為新疆棉製品公益帶貨。（微博）

直播當日，薇婭推薦來自新疆的優質棉花製品，包括浴巾套裝、全棉四件套以及兒童內褲等11種採用新疆棉的產品。據統計，該場公益直播1小時內約有1200萬人次在線收看。此次直播中，11件新疆棉製品為公益直播，未收取任何費用。

薇婭介紹，新疆是中國最大的產棉區，國內80%的棉花都產自新疆，主要與當地的鹼性土壤有關，適合種植棉花。同時，世界上每5件棉製的衣服就有1件是新疆棉，因此她希望讓大家真正感受到新疆棉的優良品質。

上周四（25日），淘寶知名主播李佳琦亦發聲力挺新疆棉。他在微博上發布消息稱，4月初會參加上海時裝周，屆時將舉行新疆長絨棉產品公益義賣，以實際行動支持新疆棉，持續推動公益環保項目。

此外，去年底捲入售賣假燕窩事件的主播「辛巴」，在時隔3個月後，最終於昨日（27日）復出直播。他在直播中提到新疆棉事件，表示原本在復出的直播中有涉及抵制新疆棉的幾個品牌，但團隊了解事件後已立即下架相關產品，並上架了李寧、安踏等國產品牌，以支持新疆棉。

（綜合報道）