遼寧七旬漢進壽司店買墓碑　店主：或因「壽」字誤以為是壽衣店

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-30 12:39

近日，遼寧阜新一名七旬大爺走進當地一間壽司店，詢問店主是否售賣墓碑，引發關注。店主稱，大爺可能只看到了一個「壽」字，便誤以為這是「壽衣店」。有網民就表示，「很大部分的老年人對新事物的認知還是不夠了解的，希望大家都能理解，體諒。」

遼寧阜新一名七旬大爺走進當地一間壽司店，詢問店主是否售賣墓碑。（沸點視頻）

據網傳影片顯示，3月26日，一名大爺走進一間壽司店並詢問「賣碑嗎？」令店主有些迷惑，店主回復稱，「不賣碑，這是賣吃的的店，是壽司店，不是壽衣店」。大爺有些不明白，又問到「那不一樣嗎？」

據店主高女士介紹，大爺看起來有70多歲，可能看得不是太仔細，見到了「壽」字便憑著想像進來了，後來解釋清楚這裡是售賣食品的，大爺就自己離開了。

遼寧阜新一名七旬大爺走進當地一間壽司店，詢問店主是否售賣墓碑。（沸點視頻）

對此有網民表示：

「一字之差天壤之別」。 「小伙子理解能力還能強知道大爺說的是『碑』」。 「老人自己找地方買壽衣，不管是給自己還是給身邊的親人、朋友，都讓人覺得有一點點難過」。 「還是不吐槽了，希望好人安康吧」。 「很心酸，大爺可能在安排後事了，自己去選壽衣，或者給老伴選。人生冷暖，感謝壽司店小哥態度還不錯，耐心解釋」。

（沸點視頻）