用藤條打私處用針插乳頭　國民黨特務頭子戴笠的酷刑有多可怕？

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-03-30 14:16

戴笠是大陸時期的國民黨特務頭子，是蔣介石的得力助手，素以殘酷無情著稱。因為關於戴笠的傳聞太多，戴笠是中國近代史上最神秘的人物之一，至今仍流傳不少關於他使用酷刑對待共產黨員和日本特務的說法。 坊間傳聞畢竟難以證實，不過曾經長期在戴笠手下工作的情報將領沈醉就撰寫過相關經歷，對於戴笠的手下使用的酷刑有詳細描述，是少見的第一手資料。

國民政府軍事委員會調查統計局（簡稱「軍統」）是國民政府的情報機關之一，於1938年成立，其前身是國民黨黨團組織「復興社」下屬的「特務處」等組織，在大陸時均長期由戴笠領導。

沈醉在《軍統內幕》（初版發行於1984年）一書中描述了抗戰前戴笠領導的特務在上海的活動，書中指當時國民黨的主要目標是共產黨員、各民主黨派及反蔣人士等，並記錄了不少特務使用的酷刑手段。

蔣介石（左）與戴笠（右）。（網絡圖片）

「炒排骨」受刑者痛苦可持續幾年

沈醉稱，其中有一種酷刑名為「炒排骨」，是先將受刑者吊起，讓腳尖著地，背靠牆壁，解開衣服。行刑的特務然後戴上粗厚的皮手套，將受刑者肋骨徐徐用力按下去，使內臟受到擠壓，然後上下移動。沈醉形容「按下去已夠痛了，再上下摩擦起來更是痛不可當」。

沈醉指，但受刑者不會馬上昏過去，所以對審訊很有方便。可是一經這樣「炒」過之後，受刑者不僅當時痛苦，往往一兩個月胸部都碰不得一下，有些受刑者甚至會疼痛幾年。

沈醉又指，如果「炒排骨」還不起作用，再下去便是向鼻孔灌冷水等酷刑。灌冷水是將水龍頭打開，直射向受刑者的鼻孔和嘴巴。這比淹在水裡更難受，時間稍久，不是鼻孔嗆出血水來，便是暈了過去。

情報將領沈醉曾經長期在戴笠手下工作。（網絡圖片）

沈醉又指，對於女性受刑者的審訊，特務會一面審訊，一面借此來發洩獸欲。除了上述幾種酷刑外，還會用小針插入乳頭，用竹簽刺入指甲，用藤條抽打陰戶，一眾特務甚至會圍觀取樂。

沈醉又在該書指中，特務對年輕的女共產黨員往往先行輪姦再行屠殺。戴笠知道了不但不加制止，還認為是對特務的一種「鼓勵」。對於膽小的特務，其他特務甚至會將被害者的心肝摘下來炒熟要求他們吃，說吃過人心可以壯膽。

沈醉自1961年開始陸續撰述在軍統的所見所聞及有關戴笠的內幕，這些書籍其後一一出版。（網絡圖片）

曾為戴笠左右手 投共後撰書揭內幕

根據資料，沈醉（1914年－1996年）曾是戴笠手下「四大金剛」之一，曾經在軍統工作18年，歷任軍統上海站少校行動組長、常德警備司令部稽查處上校處長、軍統局總務處少將處長等職，在軍統局中以「年紀小、資格老」著稱。

1949年沈醉被扣押後投共，被俘成為戰犯，於1960年特赦。沈醉稱為了嚮應周恩來的號召，自1961年開始陸續撰述在軍統的所見所聞及有關戴笠的內幕。