大家都被古裝劇騙了　大才子曹植「七步成詩」是假的？

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-03-14 17:51

世傳中國古代的大才子曹植曾經「七步成詩」，相關詩句流傳千古，連TVB的經典古裝劇《洛神》也上演過這一幕，可謂深入民心。 但是原來曹植「七步成詩」的故事歷來備受學者質疑，不少大學者更直指只是附會，究竟「七步成詩」的故事有多可信？

TVB經典古裝劇《洛神》也有「七步成詩」一幕（點圖放大）：

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其實「七步成詩」的故事並不見於正史《三國志》之中，而是最早記載於南朝宋劉義慶的《世說新語》之中，原文記載：「文帝嘗令東阿王七步中作詩，不成者行大法。應聲便為詩：『煮豆持作羹，漉菽以為汁，萁在釜下燃，豆在釜中泣，本自同根生，相煎何太急？ 』帝深有慚色。」

文帝即魏文帝曹丕，東阿王即曹植。上文意思大略為曹丕曾經命令曹植在走完七步路的時間裡作成一首詩，作不成的話就要執行死刑。曹植隨聲就作成那首著名的七步詩，曹丕聽後深感慚愧。

值得注意的是，《世說新語》屬於筆記小說，內容大多記載東漢至東晉間的高士名流的言行風貌和軼聞趣事，但在真實性方面不如正史，因此其關於「七步成詩」的故事本身就不能盡信。

「七步成詩」的故事最早記載於南朝宋劉義慶的《世說新語》之中。（網絡圖片）

《曹植集》本來並無收錄《七步詩》

其次，根據河南大學文學院教授宋戰利的說法，收錄曹植作品的《曹植集》或於南宋早期散佚，但在此前的文人引錄《七步詩》時，皆出自《世說新語》，可見《曹植集》本來並無收錄《七步詩》。

例如唐朝著名學者李善為《文選》一書作注時多次引用《曹植集》，但在為任昉《齊竟陵文宣王行狀》「陳思見稱於七步」（陳思指曹植）一句注釋時也是引用《世說新語》的《七步詩》，而非引用《曹植集》。直至南宋時原來的《曹植集》散佚後，才有人輯錄《七步詩》入曹植的文集，後來逐漸變得真假難辨，一般人也信以為真。

南宋時原來的《曹植集》散佚後，才有人輯錄《七步詩》入曹植的文集，後來逐漸變得真假難辨，一般人也信以為真。（網絡圖片）

郭沫若及葉嘉瑩均抱懷疑態度

其實歷來不少大學者均對「七步成詩」的故事抱懷疑態度。郭沫若曾表示：「過細考察起來，恐怕附會的成分要佔多數。多因後人同情曹植而不滿意曹丕，故造為這種小說。」

郭沫若指，其實曹丕如果要殺曹植，何必以逼他作詩為借口？曹植才捷，曹丕又不是不知道。而且果真要殺曹植的話，詩作成了依然可以殺，何至於僅僅受了點譏刺而便「深慚」。

著名古典詩詞學者葉嘉瑩也有類似的看法：「我以為這個傳聞並不可靠。因為以魏文帝這個人，從他的文章來看，從他的作風來看，他不會做這樣的事。這還不是說他仁慈不仁慈，以他的智慧才略，就是要殺死曹植，也有別的辦法，絕不會用這種笨辦法。」