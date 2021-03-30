河北孕婦、絕經婦女捐贈尿液　竟為不孕不育治療立下大功？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-30 16:09

尿液是人類和脊椎動物為了新陳代謝的生理需要，排出體外的液體排泄物。然而，河北邯鄲部分村莊的孕婦和絕經婦女的尿液，卻被人當成寶貝，更有專人負責收集。到底收集尿液的目的為何？

河北邯鄲臨漳縣一名村民王某透露，村內有人專門收集絕經婦女和孕婦的尿液，每月捐贈尿液的村民會獲贈一袋洗衣粉。王某稱，收集員通常會隔幾天到家中收集捐贈的尿液，其母接受捐贈的原因，則因為原與收集員較熟，收集員提出收尿後，因為不麻煩且可獲贈洗衣粉，母親就欣然接受了。

偉宸公司工作人員稱，收集尿液是為了提取尿液中的活性成分，用以製作治療腦梗和不孕不育的藥品。（網上圖片）

據了解，捐贈尿液而獲贈的洗衣粉，是由成安縣偉宸生物製品有限公司（下稱偉宸公司）「特別定制」，包裝上的宣傳文字中更提到捐贈尿液的具體方法。

偉宸公司工作人員稱，該公司已經營多年，在多個村莊都有收集孕婦和絕經婦女尿液的收集員，收集尿液是為了提取尿液中的活性成分，用以製作治療腦梗和不孕不育的藥品，公司每日都會加工尿液200多噸。

偉宸公司微信公眾號簡介顯示，該公司是一家生物濃縮物提取加工企業，以絕經尿液和孕婦尿液為原料，經特殊程序和工藝處理，提取生物製藥原料，主營人絨毛膜促性腺激素（HCG）、促性腺激素（HMG）等，產品主要用於治療腦中卒和不孕不育症。

在宣傳資料中，偉宸公司更提到尿液雖是人體新陳代謝的排泄物，但從中靶向性提取的活性蛋白是治療不孕不育和腦中風的珍貴原料，至今仍無法人工製造。

據介紹，人絨毛膜促性腺激素是由胎盤的滋養層細胞分泌的一種糖蛋白，受精卵著床後形成胚胎，在發育成長為胎兒過程中，胎盤合體滋養層細胞產生大量的人絨毛膜促性腺激素，可通過孕婦血液循環而排泄到尿中。孕婦尿中則含有比普通人高很多倍的人絨毛膜促性腺激素。

而隨着年齡增長，婦女機體逐漸老化，卵巢功能衰退，不再分泌性激素，缺少雌孕激素的負反饋調節，促性腺激素維持在較高水平。促性腺激素包括促黃體素和促濾泡素，能促使卵泡生長發育並分泌雌激素，可用於繼發性卵巢功能不良，以及無排卵性不孕症或助孕技術中促超排卵，亦對男性低促性腺激素性男性性功能減低有生精作用。

北京協和醫院內分泌科副主任醫師、副教授茅江峰表示，相關醫療書籍上確有記載，絨促性素、尿促性素分別能從孕婦和絕經後的女性的尿液中提取，孕婦的胎盤會產生絨促性素，絕經後的女性因卵巢功能衰退，人體中會產生更多的尿促性素。理論上而言，從尿液中提取上述成分都是合理，但在具體操作中存在各種風險。

（紅星新聞／看看新聞）