自爆整容失敗鼻壞死　內地女星高溜：網民責罵我活該，非常難受

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-08 13:19

內地女演員高溜本月2日在微博上發文，講述自己隆鼻失敗，術後甚至出現發炎、壞死等症狀，事後才知道整形醫院根本不具備該整形項目的資格，更一度想跳樓輕生。 高溜近日接受內地傳媒採訪時稱，雖然自己是受害者，但網民似乎錯放重點，不少人都責罵她「活該」，令她感到非常難受。

高溜接受鼻整形手術，術後鼻部發炎刺痛，反覆感染，鼻頭最終壞死。（微博）

高溜表示，治療過程比較複雜、漫長，可能需時1年半至2年，亦有可能一直生都修復不了。她透露，做鼻整形是因為有人稱其鼻子不好看，自己只是想上鏡時更好看；由於現今太多人整容，所以在發生此次意外前，她都覺得整容沒甚麼風險，亦從未想過鼻整形會如此危險。

高溜稱，涉事的廣州「熙施時光醫療美容門診」至今未有向其道歉，相反對外造謠誹謗或發放不實消息，包括聲稱她已經康復，卻向院方敲詐200萬元，因敲詐無果才曝光發微博。

內地女星高溜隆鼻失敗反覆發炎 自揭鼻頭壞死變黑一度欲輕生

據此前報道，高溜去年在廣州「熙施時光醫療美容門診」接受鼻子耳軟骨、肋軟骨和膨體手術，但術後鼻部發炎刺痛，反覆感染，鼻頭最終壞死。她到廣州南方醫院接受治療，最終確定為「隆鼻術後鼻畸形（隆鼻術後感染）」。高溜事後得悉手術過程中已出現狀況，認為院方一再隱瞞才導致其毀容，並發現該院無相關整形項目資質。

高溜整容前美照：

（北京頭條）