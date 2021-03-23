武漢23歲美女墮樓亡留遺書稱被「PUA」　男方稱不知情：問心無愧

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-23 11:38

湖北武漢的23歲的少女喻欣（化名），在去年底從35樓的家中墮樓身亡。 喻欣去世後翌日，朋友葉楊（化名）收到一封定時發送電郵，內容竟是喻欣的遺書，稱墮樓原因是被男朋友「Pua致死了」。 對於指控，同居的男朋友解釋稱當時他重度抑鬱症發作，對喻欣自殺一事並不知情及「問心無愧」，男朋友家人更稱喻欣本身有在用「約炮」軟件。

喻欣墮樓身亡後，朋友翌日收到一封定時發送的電郵，內容竟是一封遺書，稱墮樓原因是被男朋友「Pua致死了」。（網上圖片）

喻欣在遺書中表示，指與男朋友康平（化名）相識後「太過於盲目，毫無信任著他」、「他說他在當老師，後來在一起久了他才漸漸袒露他已經三年沒上班了，每天幹的事情就是在家裡睡覺睡醒了去酒吧和朋友喝酒了妹子。然後在微信跟我炫耀今天有多少個妹子加了自己的微信」。喻欣寫明有「訴求」，就是希望康平「把貸款的錢還完」、「該補償的要補償」。

綜合內地傳媒報道，喻欣在墮樓前身體狀況極差，有嚴重腸胃問題，為此向朋友葉楊求救，「我在門口吐死了」。葉楊一時分身不瑕，拜託另一個友前往協助。其後，喻欣再向另一個朋友徐陽（化名）求助，徐陽聞訊後隨即出發。報道提到，應該最先聽到喻欣求救的人，應該躺在合租間另一個房間的康平。報道稱，喻欣有央求康平幫忙帶自己去醫院，但被拒絕。

康平在面對媒體採訪時則表示，當時他正被重度抑鬱症折磨，前一晚用烈酒送服安眠藥，喻欣敲門時正在昏睡，精神狀況不佳，並不知道門外發生什麼事。康平稱，他沒有聽到喻欣敲門和嘔吐的聲音，也不清楚喻欣輕生，故對喻欣的死「問心無愧」。

報道介紹，喻欣與康平是透過社交軟件相識，康平自稱是武漢某知名大學的博士，現任教於武漢某高校，父親是宜昌某集團高管，愛好是收藏名貴手表。康平展現在喻欣眼前的是一個完美無瑕的形象，不但外形俊朗，而且家境優渥。不過，實際上康平家境普通，其父親並非某集團高管，只是一個普通職員，康平本人甚至很久都沒有工作，非所聲稱的是大學教師。

圖輯｜武漢23歲美女跳樓亡 稱被31歲男友PUA控制 抵押房產為其買BMW車

報道並有提到，患有重度抑鬱症的康平，曾經向喻欣提出要購買價值100萬元（人民幣．下同）以上的豪車，並且一直以病情施壓，稱「把貓送你，我活不久了，現在沒有車以後也不想要了」、「我不需要心理醫生，我需要718（豪車）」、「要718，藥到病除」等。但喻欣要為康平買車的話，就需要將父母購置的房產抵押。喻欣有向康平說明經濟上有困難，同時亦希望康平能夠認真工作。

然而，康平一直要求不止，加上其表現出的病情不穩，喻欣最終都屈服，配合康平介紹的中介，以抵押房產的方式借得70多萬元的貸款。貸款打入康平的賬戶後，他立刻全額購買一部寶馬豪車。康平沒有工作，還款壓力全部落在喻欣身上。但喻欣其後發現，康平會出入酒吧，以單身名義向不止一個女孩搭訕，並在微信群中炫耀與其他女生發生性關系。2020年7月，喻欣服用安眠藥企圖自殺，遺書稱「人爭吵我會不自覺地發抖，他卻沒安慰過一次。我知道他是愛我的，只是太喜歡撩騷和花心了」。

報道指，喻欣被救回後開始認真考慮分手，並在得知康平打算變賣寶馬豪車，換成718後，她在QQ上向朋友求助，「我被PUA了，我的精神無力反擊」、「我本來就不想買車，是他逼著我買的」。據葉楊憶述，喻欣有把錢要回來的想法，故向他索要律師的聯繫方式，嘗試處理二人的債務糾紛並著手搬家。但與此同時，喻欣亦憂慮康平的病情會加重，「擔心說起債務問題會讓好不容易過起正常生活的康平又跌落谷底」。

聊天截圖顯示，喻某以各種方式向小小索要錢財。（網上圖片）

及至11月，喻欣與康平的關係明顯惡死，喻欣曾向康平提過，如果不還錢就去打官司報案。12月8日，喻欣與康平矛盾激化，康平在喻欣的面前將手腕割傷，並有服用安眠藥。喻欣隨後前往在廣東的親戚家中暫住，直至12月28日才返回武漢準備考研。未料4天後，腸胃極度不適的喻欣，就從35樓的住處墮樓身亡。

（綜合報道）