深圳女子整容後智力降至1歲　父母：像30年前一樣陪她重新長大

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-23 12:18

近年來，因整容導致的醫療事故屢有發生，有的人整容後出現嚴重的後遺症，也有人整容後意外死亡。 2020年5月，深圳女子小麗（化名）在一間美容整形機構做整形手術期間，出現心臟驟停等情況，經搶救後小麗出現驚恐、尖叫等異常現象、大小便不能自理，甚至認不出父母和其他親人。經過鑑定，這宗整形事故造成小麗身體六級傷殘，智力水平也下降到相當於1歲嬰兒一樣。 3月21日，深圳市南山區衛生健康局發布通報稱，已於2020年5月依法對涉事醫療美容機構和醫生進行了立案查處，並對轄區同類機構開展了專項檢查工作。目前，患者家屬與該醫療美容機構已進行多次商議，但尚未達成一致意見。

31歲的小麗，在其他人眼中，長相甜美、身材高挑、家庭幸福、工作穩定。（網易新聞）

31歲的小麗是家中獨生女，原本有著穩定的工作，長相在其他人眼中也算是甜美，可小麗仍希望通過整形來讓自己變得更加完美。去年5月，小麗瞞著父母在深圳南山松坪山的一間美容整形機構做眼瞼修復、隆鼻等整形手術。在進行眼瞼修復手術局部麻醉時，小麗的心臟出現了驟停的情況，一度病危。當時整形機構對她進行了搶救，隨後又送到當地公立醫院進行搶救。經過搶救，小麗脫離生命危險，在重症科治療了16天後，才轉到普通病房。

事發當日下午，小麗的父親接到醫院的通知，說他的女兒正在搶救，可能性命不保，讓他做好心理準備，醫生還拿出了病危通知書。父親曾暈倒半個多小時，母親也一夜之間白了頭髮。小麗的母親稱，搶救後的小麗也不容樂觀，記憶力嚴重缺失，吃飯也要父母餵，大小便不能自理。還會經常出現幻覺，總是會覺得身上有蛇、有蟲子，有時連自己是誰也不知道。

經過逾10個月的治療，小麗的病情依舊沒有太大改善，她的智力水平下降到相當於1歲嬰兒的水平。醫院的專家對其進行會診後，認為小麗需要終生陪護。小麗的父母表示，會像30年前一樣，教會女兒穿衣、吃飯，陪伴她重新長大，「可我們還能陪她多少年？真不知道我們走後她一個人怎麼辦？」小麗的父親希望整形機構可以給一個說法。

對此，整形機構的負責人稱麻醉師和醫生是否有資質可以去衛監所查，自己不會接受任何採訪。另外，據了解，這間整形機構並不是第一次出現此類事故，中國裁判文書網顯示，該整形機構涉及的案件共有三宗，其中一宗涉及醫療事故糾紛。

深圳南山區衛監所稽查科相關負責人稱，給小麗做手術的兩名醫生有行醫資質，但其中一名醫生是外國醫生，雖然有證照，但未通過中國美容主診醫生備案。結合這間整形機構幾次事故，已於今年1月對該機構進行了罰款兩萬元（人民幣，下同），停業一個月；當事醫生罰款五千元，停業六個月的處罰。

鑑於目前醫患雙方仍未就賠償方案達成一致意見，有內地律師提醒，當出現醫療糾紛時，為保證醫療病歷的客觀真實，患者應及時向醫療機構提出封存病歷的要求，並與醫療機構共同對病歷進行核查確認後予以封存。患者可以與醫療機構協商解決，如果協商不成可以提起訴訟。

整形手術後，小麗的智力水平下降到相當於1歲嬰兒。（網易新聞）

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