河南漢因體重超標2年被公司扣過萬人工　網民：欲加之罪何患無辭

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-07 14:14

河南鄭州一名王姓男子在2年時間內，竟被公司扣了足足1萬多元（人民幣．下同）薪金，即每月被扣500元，而被扣的原因不是因他工作表現不好，而是僅僅因為他體重不達公司要求的標準。事件近日曝光後，涉事鄭州盛基物業管理有限公司的工作人員回應指，公司內部將開會討論，會整改不恰當的規定，並和事主協商處理。

王男在鄭州盛基物業管理有限公司任職秩序主管，向來以自己「高大壯」為傲，可是在2019年10月9日，公司突然下發《關於開展員工體型達標活動的通知》，明確男性體重標準是身高減去105得出的數字，超出或低於標準體重的10%即為不合格。而根據公司的通知，100多公斤的王男體重需要達到75公斤才算合格，因此公司開始從當年11月起，每個月都扣他錢。

為了減肥，其實王男也付出不少，由以前的一日三餐變成一日一餐，並已經減了15公斤，可實在是減不下去。而回應事件時，人事部經理先是表示沒有剋扣王男任何工資，後又改口稱一旦體重達標，會一次性返還扣掉的工資。可當後來追問體重和應拿的工資有何關聯時，該經理又稱沒有特別關聯，立場反覆。

對此，鄭州市高新區勞動保障監察大隊的管坤平表示，當局將會介入對全公司的用工進行調查，若涉及違法必會依法查處。

網民點睇：

欲加之罪，何患無辭 上班和胖瘦有什麼關係 又不是模特公司，幹嘛這麼嚴格 這是一種新型的變相剋扣員工工資嗎 我覺得這規定應該改成超過的強制健身就挺好

（瀟湘晨報）