四川新樓「縮水」樓高僅1.3米　業主：跪下仍無法挺直腰板

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-07 18:50

四川成都新都區保利大都匯小區的業主反映，收樓時發現發展商承諾的精裝閣樓層高只有1.3米，成年人根本無法挺直腰板站立，更直言新屋讓業主們實實在在感受「甚麼叫做人在屋簷下不得不低頭」。

涉事為保利大都匯小區的公寓房，單位每平米單價1萬餘元人民幣。業主高先生稱，當初購買時，發展商宣傳的是精裝閣樓，但收樓時發現人在閣樓根本無法站立。同時，單位內亦有多個問題，包括用木板製成的樓梯未有釘緊，只要將腳踩上就猶如搖搖板般，樓梯支架上的螺絲更可以輕易取下。

涉事的保利大都匯小區。（百度地圖）

業主陳女士稱，收樓發現貨不對版後立即查閱購買合約，發現發展商在單位層高標示為「X」，並未對單位層高作出明確規定。然而，發展商的宣傳資料上，卻寫着「精裝躍層」，3.9米挑高客廳等字樣。業主曾測量單位的層高，結果顯示所謂的「3.9米挑高客廳」也並未達到3.9米，而是只有3.7米。

陳女士又稱，發展商未有提供示範單位，只能依靠銷售人員的介紹及宣傳資料判斷。不過，發展商之後又要求業主簽署一份補充協議，並寫明廣告等均包含形象藝術宣傳，對出賣人沒有約束力。

據建設部《關於房屋建築面積計算與房屋權屬登記有關問題的通知》及《住宅設計規範》，住宅層高宜為2.8米，計算建築面積的房屋層高均應在2.2米或以上。

四川拓越律師事務所律師黃銳表示，建議業主與發展商溝通協調，包括商議能否整改，或給予一定的補償。若雙方協調失敗，建議業主可向相關的行業主管部門，比如住建局等部門去合理反映自己的訴求。目前，業主已向當地住建局以及市場監管局反映，相關部門已介入調查。

（綜合報道）