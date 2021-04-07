月升之江｜劇中出現簡體漢字引爭議　此前捲入抄襲中國古裝劇風波

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-07 21:58

由金所炫、金志洙和李知勳主演的韓劇《月升之江》開播前已捲入韓服和漢服的爭議，網民稱劇中不少服裝造型與中國古裝劇十分相似，有抄襲之嫌。 劇集今年2月開播後，近日又因出現與歷史不符的簡體漢字而引發爭議，劇組為此公開道歉，並表示將對相關場景進行修改。

《月升之江》劇中出現一封用簡體字寫的信，引起爭議。（影片截圖）

3月30日播出的《月升之江》出現了一封用簡體字寫的信，這段場景播出後就有不少觀眾指責劇組考據不夠嚴謹，居然在古裝劇中使用20世紀才出現的簡體字。《月升之江》劇組4月7日回應外界質疑，承認劇中出現簡體漢字是劇組失誤，並稱將盡快對相關場景進行修改。

《月升之江》播出前已被指控抄襲中國古裝劇，有中國網民稱，《月升之江》部分服裝跟張藝謀電影《滿城盡帶黃金甲》頗為相似，女主角金所炫的盔甲造型還與《楚喬傳》中的趙麗穎造型也十分相似。

劇集播出後，中韓網民繼續圍繞劇中人物所穿的服裝是哪國服裝展開爭論。《月升之江》的服裝贊助商隨後發文表示，金所炫在《月升之江》中所穿的服裝參考了高句麗古墓壁畫和古文書，考慮到電視劇的特性，在設計時加入了原本沒有的立體圖案元素。服裝贊助商還表示，韓服與《月升之江》中角色們所穿的服裝是不同時代的服裝。

（綜合報道）