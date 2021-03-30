不滿「蔘雞湯」被敘述起源廣東再傳至韓國　韓教授向百度百科抗議

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-30 16:05

中韓兩國近年不斷出現文化爭議，甚至引發雙方網民罵戰，泡菜、韓服等議題皆曾「中槍」。今日（30日），向來關注相關議題的韓國誠信女子大學教授徐坰德表示，他已向百度百科發送郵件，抗議「蔘雞湯」被敘述為起源於中國廣東，再傳至韓國，要求刪除該表述。

據百度百科「蔘雞湯」詞條敘述， 蔘雞湯是一道以高麗參、童子雞和糯米煲成的中國古老的廣東粵菜湯類家常菜之一。（百度百科）

據百度百科「蔘雞湯」詞條敘述， 蔘雞湯是一道以高麗參、童子雞和糯米煲成的中國古老的廣東粵菜湯類家常菜之一，傳至韓國後成為最具代表性的韓國宮廷料理之一。

該表述在韓國引起關注，徐坰德力促百度百科刪除，並強調中國並無蔘雞湯的海關編碼（HS編碼），而韓國蔘雞湯卻使用 「1602.32.1010」的HS編碼。據悉，該編碼是出口商品時確定關稅稅率和自貿協定原產地的標準。

徐坰德表示，他已向百度百科發送郵件，抗議「蔘雞湯」被敘述為起源於中國。（環球網）

至於韓聯社的報道則直接以「百度百科誤稱韓國蔘雞湯起源自古代粵菜」起題，並指出百度百科詞條的敘述，並未列出可以證明參雞湯起源於中國的文獻依據。最後，報道簡單介紹了韓國蔘雞湯，根據韓國農村振興廳的資料，朝鮮王朝時期的雞肉類菜餚以清燉雞為主，後來富裕階層在日治時期作出改良，發明了在清燉雞湯上添加人參粉的做法。而當代蔘雞湯最早於60年代出現，並在70年代後逐漸普及。

事件同樣引起中國媒體的注意，據《觀察者網》報道，百度百科有多個詞條都與蔘雞湯有關，除了「蔘雞湯」中有起源廣東再傳至韓國的敘述外，其他如「韓國蔘雞湯」、「高麗蔘雞湯」等均沒有類似敘述。

事實上，在昨日（29日），「蔘雞湯」詞條的敘述已引起部分經常參與詞條編寫的網民的內部討論，有網民稱，中韓兩種蔘雞湯雖然表面看起來一樣，但做法卻有異，因中國特別是廣東的蔘雞湯幾乎都是輔以人蔘直接煨煮，但韓國則是採取添撒人蔘的做法。因此，為了避免起源爭議，網民認同詞條應分開編寫。不過也有網民認為，雖然中華文化的影響遍及東亞，但「萬事萬物起源中國」的做法不值得提倡和學習。

無獨有偶，今次已非蔘雞湯首次惹起話題，據韓媒「Insight」報道，日前在韓國播出的中國古裝劇《錦心似玉》的一段場景中提及蔘雞湯，當時女主角稱「這蔘雞湯可說是得來不易，裡面的人蔘是百年人蔘，是我大哥去『長白山』特別買回來的」。

有韓國網民認為劇中特別提及蔘雞湯、長白山或有特殊含義，質疑此舉是否是想「盜竊」韓國傳統文化，以及將傳統朝鮮宮廷料理解作「中國料理」等，並懷疑該劇受到中國當局的「東北工程」滲透，甚至有網民稱「以後是不是連韓文也被說是中國人發明的」、「韓國都快變成中國，有什麼好驚訝的？」

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（綜合報道）