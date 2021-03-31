《朝鮮驅魔師》腰斬再掀文化論戰　中國與韓國到底誰是抄襲者？

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-03-31 20:05

如果月餅、包子、皮蛋等中國傳統食物出現在一部韓國古裝劇裏，且劇中人物服飾造型還與中國古裝劇雷同，各位會如何看待這部劇？

《朝鮮驅魔師》因出現過多中國風建築、食物、道具，而遭到韓國民眾抵制下架。圖為《朝鮮驅魔師》劇照。（維基百科公有領域）

日前韓國電視SBS台播出與《屍戰朝鮮》類似的殭屍題材戲劇－《朝鮮驅魔師》，而備受矚目。可是韓國民眾發現，該劇出現不少中國食物與中國樣式的佈景與建築。在觀眾自發的抵制、抗議下，才剛播出兩集的《朝鮮驅魔師》便遭到腰斬、停播。其實因明制漢服與韓服引發的中韓網戰，戰場已悄悄轉移至兩國的古裝戲劇了。

同時被中韓網友抵制的《朝鮮驅魔師》

經過2020年11月因中韓網戰後，任何涉及到中國與韓國傳統飲食、服裝等題材的討論都變得相當敏感，與傳統服飾有密切關聯的古裝劇，自然也就被中韓網友拿放大鏡檢視。

韓國網友相當在意《朝鮮驅魔師》中出現的中國月餅、包子與皮蛋。（截圖自《朝鮮驅魔師》）

韓國網友發現，《朝鮮驅魔師》劇中角色竟用中國月餅、包子與皮蛋招待從西方來的客人，桌上的酒罐也是中國樣式，而整個室內佈景、燈籠也都是中國古代風格。韓國網友在社羣網站上留言：「不認識桌上的茶點」、「一般在招待其他國家的人時，不是更注重傳統，用韓國食物招待嗎？但是韓國人為了招待西方人，端來了中式餐點」。

中國網友發現《朝鮮驅魔師》中的女巫髮型（右），抄《新白娘子傳奇》女主角鞠婧禕（左）在該劇的妝造。（微博@-醒時醉-）

不過在韓國網友抵制《朝鮮驅魔師》，使其遭到下架之前，就有不少中國大陸的網友老早發現《朝鮮驅魔師》的服飾、化妝和道具問題，但角度與韓國網友截然不同。首先是該劇的女巫一角的外觀造型，被網友發現抄襲中國演員鞠婧禕在《新白娘子傳奇》裏的妝造，兩人都是瀏海中分、髮髻加披髮的髮型。讓許多不滿明制漢服被韓國人説「抄襲」的中國網友，早就在農曆春節期間揚言拒看《朝鮮驅魔師》了。

被高度檢視的中韓古裝劇

除了《朝鮮驅魔師》外，近年有不少韓劇涉嫌抄襲中國古裝劇。比如有中國網友發現韓劇《德魯納酒店》，疑似抄襲中國古裝劇《東宮》，且劇中的婚禮場景、新娘的紅蓋頭等，曾遭到中國網友的批評，因為紅蓋頭是於中國明清時興起的婚俗，而韓國傳統婚禮並無此習俗。

中國網友發現韓劇《月升之江》女主角的造型（左），與中國古裝劇《楚喬傳》趙麗穎（右）非常相似，但根據出土文物顯示，韓國士兵過去是穿布甲居多。（微博@-醒時醉-）

另一部日前播出的韓劇《月升之江》，背景是曾在中國東北與朝鮮半島建立國家的高句麗（前37－668年），從近年考古發掘的高句麗墓葬壁畫，可以發現其衣冠制度類於中華。但不代表中國網友能夠接受該劇的服裝，與中國古裝劇《楚喬傳》、《慶餘年》的戲服高度相似。因此該劇播出後，被中國網友罵抄襲。

中國古裝劇的服化道仍待提升

不過另一方面中國古裝劇的服化道也有許多問題，這些毛病可能與一般大眾有關。由於清末西風東漸，大眾很快地拋棄帶有「封建」象徵的服裝，使今日中國民眾對傳統服飾的印象，只記得旗袍、長袍馬褂；而對於更古老的朝代服飾則是感到相當陌生。

范冰冰主演的《武媚娘傳奇》，就處處充滿日本文化影子。雖然日本曾受到唐代文化影響，但不代表拍攝唐代劇就可以理所當然地照搬日本服飾特色。（微博@武媚娘傳奇）

這也使今日不少中國古裝劇在服裝設計上常常出問題，比如拍攝唐代背景的戲劇，因大眾多有「大唐文化存於日本」的觀念，凡是日本古裝劇有的造型、髮飾、建築樣式等，便很容易在背景為唐代的古裝劇上看到。明代古裝劇也是類似原因地參考韓國，使得古裝劇呈現濃濃的日韓風。

東亞四國皆受中華文化影響

回到《朝鮮驅魔師》遭韓國人抵制下架的話題，為何韓國人可以一邊抵制帶有中國特色的物品，但卻在韓劇裏被指挪用中國古裝劇服裝呢？這要説到韓服的歷史，其雖可追溯至朝鮮三國時期（前18－660年），但今日大眾所熟悉的韓服樣貌則來自朝鮮王朝（1392－1910年）。礙於出土文物缺乏、可參考的數據太少，使今日韓國若要拍攝朝鮮王朝之前的古裝劇，只好大量借鑑中國古裝劇的造型，於是便成為中韓網戰的戰場之一。

中韓兩國互相指控對方「抄襲」，不過從歷史的角度來看，中、日、韓、越四國在過去都受到輕重不一的中華文化、儒家思想影響，傳統服飾、建築等自古就特別相似。若是從智慧財產法的角度來看，為了避免陷入抄襲紛爭，那便要在戲劇的服化道上多下點功夫，比如多參考出土文物、民間還原的傳統服飾等，並在這個基礎上添加設計元素，讓大眾對於傳統服飾有更多的理解，對於同為東亞四國的傳統服飾會有更多包容。