山東13歲女自述遭強姦　稱拒收錢私了致遭家暴　父：她滿嘴胡言

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-08 14:52

周三（7日），山東日照13歲女生小安自述遭遇強姦的短片在網絡流傳，引發熱議。短片中，小安稱強姦者曾開價20萬元（人民幣，下同）尋求私了，但是她並不想私了，就此與家人產生矛盾，而遭到家暴。 對此，小安的父親表示，「她從小就說謊，現在滿嘴胡言，就是想要錢，她抽煙喝酒紋身，家裡已經管不了了。」 當地警方稱已經接到小安的報案，正就此事件展開調查。

小安手持一塊寫有身份證號和手機號碼的紙板跪在鏡頭前自述被強姦經歷。（視頻截圖）

據網傳視頻片段顯示，一個樣貌年輕的女生手持一塊寫有身份證號和手機號碼的紙板跪在鏡頭前自述，「我今年13歲，家住日照市東港區。3月25日被邀請去吃飯，強迫我喝酒，強迫我與一名四十左右歲的男人發生性關係，又恐嚇我和我的家人，不讓我們聲張這件事。」、「求轉發，求幫助，在此謝過大家。」說完後，小安跪地叩頭。

小安表示，事發後，對方曾開價10萬元希望私了，後又加價至20萬元。「我家人要求私了，我不想私了，然後我家人就打我，我現在身上還有瘀傷。」

說完後，小安跪地叩頭。（視頻截圖）

一名自稱是小安姐姐的女子表示，「她之前認我做了姐姐，他的父母說，如果你不私了，我們就打死你。她和她爸兩年多不聯繫了。」

而對於此事，小安的父親稱，「小孩被利用控制了，跟一幫社會垃圾混在一起，哪能做出好事，她現在就是敲詐勒索的那種感覺。」

當地警方表示，目前已就事件進行調查。並呼籲，廣大網民不要再對視頻等相關信息進行傳播，避免給矛盾和重疊家庭帶來的傷害，共同攜手保護未成年人健康成長。

小安稱，遭到家暴，現在身上還有瘀傷。（視頻截圖）

（澎湃新聞／西安商報）