男子15個月內強姦15名少女包括8名幼女　最高法核准死刑

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-04 12:15

最高人民法院周二（2日）召開記者會，介紹少年審判工作情況，並發布7宗未成年人權益司法保護典型案例，包括四宗刑事案例、三宗民事案例。 其中一宗強姦案值得關注，被告男子曾在1年3個月的時間內，連續對15名未成年被害人實施強姦，其中更包括8名幼女。最終，被告人被最高法院核准死刑。

最高人民法院召開記者會，介紹少年審判工作情況，並發布7宗未成年人權益司法保護典型案例。（央視新聞）

案例顯示，2016年4月至2017年7月期間，被告人王某乙專門以年齡幼小的在校女學生為侵害對象，本人或教唆同案被告人雷甲、陳乙、崔丙、宋丁（均已判刑）等未成年在校學生，以介紹男女朋友為理由，或者採取暴力、脅迫、酒精麻醉、金錢引誘等手段，將多名未成年在校女學生帶至酒店、卡拉OK、私家車上或或野外荒地等處實施強姦。

截至案發，王某乙共對15名未成年在校女學生，包括8名幼女實施強姦犯罪17次，其中12次既遂、3次未遂、2次中止，多名被害人因遭受強姦而被迫輟學或轉學。

法院經審理認為，被告人王某乙犯罪動機卑劣，為滿足畸形心理，在一年三個月內，專門以年齡幼小的在校女學生為侵害對象，教唆未成年人予以協助，強姦人數、次數特別多，犯罪動機卑劣，主觀惡性極深，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法對王某乙以強姦罪判處並核准執行死刑。

自2016年至2020年，內地各法院依法審理拐賣、猥褻兒童、組織兒童乞討等侵害未成年人合法權益的刑事案件24035件，懲處罪犯24386人。（網上圖片）

另外，最高人民法院介紹指，自2016年至2020年，內地各法院依法審理拐賣、猥褻兒童、組織兒童乞討等侵害未成年人合法權益的刑事案件24035件，懲處罪犯24386人。

最高人民法院稱，為加強未成年人案件審判，少年法庭工作辦公室亦於周二正式揭牌。辦公室將主要負責統籌未成年人審判指導，參與未成年人案件審判管理，協調開展未成年人案件巡迴審判等工作。

（澎湃新聞）