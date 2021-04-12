含糖飲料標明「0蔗糖」惹議　「元氣森林」道歉稱已改標「低糖」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-12 15:16

內地飲料攻港，近年大熱的「元氣森林」無糖氣泡水，在本港多間超市及商舖有售，《香港01》記者走訪旺角一間超市發現，480毫升樽裝以12港元價格銷售，較內地網絡高出近一倍；但也有商家近期以10港元2樽特價促銷，價格彈性較大。 「元氣森林」旗下一款同樣在港有售的乳茶，價格就較為昂貴，在HKTVmall上，450毫升每樽平均售價18元；內地網絡單樽均價在10元人民幣左右。 不過，上述乳茶包裝上標明「0蔗糖」，但成份表中列有同樣屬糖分的果糖，引發內地網民討論，質疑商家偷換概念。對此，元氣森林上周六（10日）發表道歉信，表示已修改有關標註為「低糖」。

據紅星新聞報道，4月10日，元氣森林發布致歉聲明「一個遲來的升級」，聲明中稱在乳茶產品的產品標示和宣傳中，沒有說明「0蔗糖」與「0糖」的區別，容易引發誤解。

元氣森林的無糖氣泡水在港不少商舖販售。（姜庚宇攝）

元氣森林表示，近期已對乳茶產品做了修正升級，即從2月4日起生產的大部分乳茶和3月18日起生產的全部乳茶，包裝從原來的「0蔗糖 低脂肪」改為「低糖 低脂肪」。而從3月20日起，該產品也不再使用果糖為原料。

果糖是一種容易被吸收的單糖，優點是甜度高（是蔗糖的1.7倍），且與葡萄糖、蔗糖相比，對血糖影響較少。然而，有愈來愈多的研究發現，攝取過量果糖，不僅會造成肥胖，更會引起血壓升高、代謝症候群、失智症與癌症。

據悉，元氣森林由於主打無糖，選用同樣有甜味的赤蘚糖醇等代糖，這些代糖的熱量相當低，被指不易增肥，成為不少「減糖」消費者的選擇。不過也有專家指出，飲用代糖產品會增加身體對於真實糖分的渴望，消費者需要攝入更多糖分，才能滿足心理需要。

（綜合報道）