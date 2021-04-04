新疆棉花｜網民抵制Adidas欠後勁？　石家莊門市排長龍掃貨引熱議

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-04 20:24

瑞典企業H&M去年一份停用新疆棉花的舊聲明，近來引發內地網民怒火，也波及到Nike、Adidas等一眾國際品牌。 然而據《搜狐新聞》報道，內地清明假期首日（4月3日），河北石家莊有大批年輕男女，在運動用品製造商Adidas專門店外排長龍掃貨，引發網民熱議。

根據報道，這間Adidas門市外，有近40名消費者排隊等候入店選購貨品，店內也擠滿消費者。該店為維持現場秩序，安排保安在門外指引民眾排隊等候。該保安表示，店內實施防疫措施，已限制店內人數，自中午起便開始出現人龍，每隔約10分鐘會放7至8人入內選購，因此不用等候太久便可入店。

報道並提及國產品牌李寧在石家莊的一間門市，店內同樣擠滿不少客人，但該店就未有設人流限制，客人毋須排隊便可直接入店。很多顧客在店內當眾試衣，持續兩個小時依舊是爆滿狀態。

事件上傳網絡後，引來網民熱議。有網民表示，堅持抵制拒用新疆棉的國際產品，減價也不買，批評到訪Adidas門市的顧客「可真都是軟骨頭」。另有網民認為，雖然知道大家都聲言要抵制相關產品，但實際上「始終都會有人買單」。

有微博網民看過報道後留言表示，其所在地區Adidas店亦有不少顧客；但亦有人表示，附近Adidas店只有零星顧客，人數遠遜國產運動品牌李寧或安踏的門市：

「今天放假去逛街，發現佛山的阿迪（Adidas）、耐克（Nike）基本沒有顧客進去，李寧店裏客流很大。」 「鮮明對比，長沙阿迪達斯幾乎沒人」 「北京三里屯阿迪達斯，耐克店人也不少」 「南京耐克和阿迪打折力度很大，然而顧客很少！嘻嘻」

（搜狐新聞／微博）