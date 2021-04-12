河南96歲婆婆深宵擺攤煮菜饃爆紅　凌晨兩點33萬人圍觀直播

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-12 20:30

在河南鄭州街頭，一名96歲的婆婆在深夜擺攤賣傳統小吃「菜饃」，每晚11時出攤，凌晨5時收攤，一直堅持了30年。近日一名網紅將與她聊天的影片放上網，影片在網上爆紅，專程來買菜饃的人更是排起長龍，隨後更有電視台對婆婆出攤賣菜饃的情況進行現場直播。

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96歲的張姓婆婆有兩個兒子一個女兒，自己一個人在鄭州住，60多歲開始創業擺攤，已擺了30年。她每天夜裡11時出來擺攤，一到凌晨5時收攤回家，然後騎著三輪車去幾公里外的市場買菜。她僅在下午睡四個小時，起床後便開始準備夜裡擺攤用的食材。

據網上影片，網紅問張婆婆這麼大年齡為什麼還出來擺攤？張婆婆說擺攤並非生活所迫，是自己想做點事，「人老了也應該有個價值，一天到晚吃飽，打牌打麻將，我覺得那不是個事兒。對自己身體不好，對下一代的影響也不好」。

網紅跟張婆婆聊天時發現她一出口就是充滿人生哲理的金句：

關於如何做好菜饃，張婆婆說：「怎麼樣好吃，怎麼讓人家吃著舒服。我既然鑽到這裡面了，我必須把這個事弄好」。談到賺錢很辛苦，張婆婆說：「只要是正道，就沒有容易掙的錢；要不是正道，再容易的錢也不容易」。網紅感嘆張婆婆「比好多年輕人都努力」，張婆婆卻說「年輕人正是發憤圖強的時候，老年人應該向他們學習」。

網民稱「被治癒」 電視台深夜直播

影片廣為流傳後，很多網友紛紛表示「被治癒到了」、「被鼓舞到了」、「這96歲的老太太活得也太通透了」，也有網友覺得不可思議：「96歲的我在哪？老奶奶是神仙嗎？」

張婆婆也迅速在網上爆紅，在4月9日深夜，河南一家電視台更對張婆婆出攤賣菜饃進行現場直播。凌晨近兩點時，有33多萬人同時在線圍觀。不過也有不少網民擔心張婆婆的身體狀況，表示「讓奶奶休息會兒吧！你們一直排隊買，奶奶就不會停止，求求你們不要買了」。也有網民表示：「人太多，成為第二個拉麵哥就不好了！」

各路奇葩主播在拉麵哥前直播（點圖放大）：

據早前報道，來自山東省臨沂市費縣梁邱鎮的拉麵師傅程運付，因15年來堅持一碗拉麵只賣3元人民幣不肯漲價，而在網絡受到關注，某短視頻平台上其拉拉麵的短片播放量已經過億，他還被網民稱作「拉麵哥」。

惟程運付走紅之後，其攤位前以及家門口門庭若市，吸引大量網紅前往拍攝、直播，因為情況太過瘋狂，最近抖音和快手都對在拉麵哥家門口直播的帳號進行了限流，幾個大V的賬號還被封禁。

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