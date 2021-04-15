成都養老投資項目資金斷裂未能退還本息　負責人：房子賣出再退錢

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-15 10:43

近日，四川成都一間以房地產為主業的公司——成都置信實業集團，投資的一項養老投資項目，疑似因資金鏈斷裂而未能償付投資人的本金及利息。據了解，目前有逾2600名老人購買了該項目，合共投資7億元（人民幣，下同），投資人投入的錢大多為他們的退休金與養老錢。 該投資項目的負責人稱，公司目前有1100個公寓資產未售出，因此資金比較緊張，「房子加緊銷售，賣了之後，錢該退就退」。

據《央視財經》報道，該養老投資項目名為「康嘉逸居」，投資方為成都置信實業集團，投資方還聲稱項目返利可高達8%。居於成都的穆女士去年3月花40多萬元購買了「康嘉逸居」，僅在去年10月收到過一次項目的返利，之後公司卻通知「資金鏈斷裂，錢還不上了，利息也不會給了」。另一名成都市民李女士亦遇到同樣的情況，她稱「投資了200多萬元，自2018年開始每半年會返利一次，目前大概有收到十多萬元的利息。」

根據「康嘉逸居」的合約規定，在會員資格期滿12個月後的第30個自然日，為無條件退會期，在此期間內乙方可提出退會申請，按相關退會手續，甲方將在10個工作日內退還乙方全額入會保證金。

惟目前公司資金鏈斷裂，無法按合約執行有關手續。對於這一情況，公司方提出了幾種解決方案。其中一項方案為購買了「康嘉逸居」的人可以用投資的錢直接換成該公司的房子，穆女士稱，「不著急的話，可以在裡面續存，還是每年給8%的利息。但大部分投資者都不願意，大家都只想把錢退出來，畢竟也不是一個小數目，全都是他們的退休金和養老錢。」

該投資項目的負責人稱，公司目前有1100個公寓資產未售出，因此資金比較緊張。（央視財經）

對於這一情況，成都置信實業集團負責人及新聞發言人均為做出回應。

有內地律師表示，目前該公司已經存在違約的情形，建議投資者與公司之間可以平等地去協商解決此事，若協商未達成一致，投資者可向法院進行起訴。

據了解，成都置信實業（集團）有限公司成立於1996年10月，註冊資本2000萬元，經營範圍包括房地產開發、經營，建築設計諮詢，景觀設計諮詢，投資管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）等。

據天眼查App顯示，成都置信實業集團涉及百餘條法律案件，其案由包括房屋買賣合同糾紛、金融借款合同糾紛、不當得利糾紛等。

成都置信實業（集團）有限公司成立於1996年10月。（天眼查App）

（央視財經）