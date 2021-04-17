河南婦補牙卻下排牙齒全被磨　事前未通知家質疑醫院過度治療

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-17 11:43

河南洛陽74歲市民王大媽早前到洛陽洛北醫院治療缺損的3顆牙齒，結果醫院疑似存在過度治療行為，令王大媽整個下排牙齒都被磨小及鑲上全瓷牙。 王大媽一家認為，醫院在磨牙之前並未履行簽字告知義務，雖然院方近日提出可重新免費治療，但女兒石女士表示，已對醫院的做法已失去信任。

事源去年11月，缺損3顆牙齒的王大媽到洛陽洛北醫院治療鑲牙，醫生一開始說牙齒有炎症，要先治療一段時間才能鑲，因此在接受了首次治療後，她每隔七八天都要再去消炎治療一次。今年1月25日，王大媽在石女士陪同下又來到了醫院，石女士稱，母親兩處缺口應該打磨4顆牙齒，理應缺口兩邊各打磨1顆牙齒，能戴上牙冠就可以了。可是當治療結束，她發現母親下排牙齒竟全被打磨變小。

醫生解釋稱牙齒都磨小了才可以戴上牙冠，雖然石女士認為如果事先被告知，肯定不會同意母親整個下排牙齒都磨小。但米已成炊下，她們也只好接受無故多打磨了8顆牙齒，治療費用達逾1.8萬元（人民幣．下同）的事實。詎料到2月9日時，鑲上了全瓷牙的王大媽感覺戴上後很不舒服，這時醫生檢查後竟稱下牙沒整好往內傾斜了，因此最好把上排牙齒也換成全瓷牙，以便貼合。

王大媽的弟弟王先生對此很是懷疑，他氣憤地表示，下排牙齒是根據之前咬的模型做的，現在卻突然又說不合適，加上原本只缺3顆牙，如今卻除了整個下排牙齒都磨小，還想把好好的上下排牙齒也鑲上全瓷牙，「這不是坑人嗎。」石女士最後給醫院支付1萬元治療費，剩餘費用待治好後再付，而戴上了假牙的王大媽事後卻出現牙齦腫痛，牙齒軟、嘴酸等情況，連咀嚼硬食物都難。

石女士回憶整個治療過程，認為醫院是故意誘導母親過度治療，以收取費用。對此院方負責人表示，患者就診時左邊缺1顆大牙，右邊缺2顆大牙，且都不相連，跨度稍長牙齒才有平衡感，不會把好牙帶掉，從醫生設計來說是沒問題的。她強調，如果患者提出異議，就會停止整個磨牙過程，但就承認醫生在讓患者簽字確認方面有些欠缺，惟不存在故意不告知行為。她進一步表示，醫院可以為王大媽重新免費治療，直到其滿意，如對方想去其他醫院治療，雙方也可以協商，不過石女士表示，她對醫院做法已失去信任，已不敢讓母親再在該院繼續治療。

（東方今報）