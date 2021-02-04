雞排妹遭性騷擾卻被嘲「摸一下會怎樣」　Youtuber怒批性別歧視

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-04 13:05

藝人雞排妹控訴在尾牙活動中遭到性騷擾，連日來雖然獲得不少網友聲援，但也受到許多人批評是炒新聞。YouTuber「一隻阿圓」3日無奈表示，看了新聞底下的留言，很訝異竟有許多歧視言論，就連女生都說「平常就愛露，被摸一下會怎樣」，令她無法認同。

阿圓感慨，每次打開臉書看新聞底下的留言，總是會有許多人不由分說先踹一腳、留下不負責任的言論和批評。她起初難以理解，不明白為什麼有這麼不理性的人，「後來覺得也許那些人生活壓力很大，平常也沒有什麼人會在乎他們說的話，所以需要刷一點存在，好讓自己人生好過一點吧？」

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以最近雞排妹事件為例，阿圓認為大家都不是在場的人，無從了解真正的事情經過，但還是有很多令她難以恭維的留言出現，「充斥各種性別歧視，今天早上看到的留言更是讓人不敢置信……性別歧視不只是異性的言論，看到連同性都留言『平常就愛露，被摸一下會怎樣？』」

對於這類留言，阿圓忍不住表示：「不是吧……每個人都有身體自主權，憑什麼被言語騷擾跟觸碰？你可能都會覺得不舒服的事情，為什麼換作是其他人就好像沒關係？」她也強調，性騷擾根本不分男女，很多男生也被性騷擾過，「除了要懂得保護好自己之外，我想說的是留言前可不可以先想一下？」

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阿圓對種種歧視留言表達不滿，也提出質疑：「這種喜歡亂踹別人、貶低他人的，甚至是歧視、開口就只會喊台女不意外的人，我真心覺得你這樣的個性是怎麼跟人交往……學會友善跟尊重一點都不難吧。」許多網友也認同「不論此次事件結果如何，那些言論讓我覺得置身另一個空間」、「所以看完新聞我就直接忽略留言了」。

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