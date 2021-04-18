河南21歲「小三」墮樓亡　揭生前遭正宮毆打　影片外流被起底辱罵

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-18 17:55

2016年8月20日淩晨，時年21歲的曉雯（化名）從河南周口市一間酒店所在大樓的5樓墮下，直到多日後才被發現。 今年3月底，案件調查出現進展，警方初步懷疑，曉雯生前與一名男性胡某陷入婚外情，一開始胡某謊稱是單身，兩人交往期間曉雯曾三度流產；而在她墮樓前5日，曾被正宮毆打並將影片上傳網絡，遭到起底和欺凌。 警方還指，胡某在曉雯墮樓前一天，曾派其朋友楊某到曉雯下榻的酒店勸說，但曉雯在當晚傳訊息給胡某，稱自己遭到楊某強姦。不過警方至今未找到楊某涉嫌強姦的證據。

根據《上游新聞》報道，曉雯的母親回顧事件經過，2016年8月19日，曉雯跟家人說手機SIM卡有問題，有事通過微信留言，此後就無法聯繫到女兒。直到8月24日，曉雯的母親才得知，女兒的屍體在當地一間酒店的樓下被發現。根據證人及驗屍報告指出，曉雯是20日凌晨從5樓墮下，由於多日後才被發現，頭面部已經接近白骨化。警方勘察現場之後，排除了兇殺可能。

曉雯死前的種種遭遇，令其母何女士4年多來痛苦不堪。（上游新聞）

今年3月底，辦案警員表示，初步懷疑，曉雯生前的男友胡某，在與曉雯剛認識時隱瞞婚史，兩人相戀期間曉雯曾三次流產。2016年8月15日，曉雯墮樓前5天，還曾被胡某當時的妻子阿麗（化名）毆打，影片被拍攝並上傳網絡，而警方至今未查明影片是由誰人發布。

報道指，影片引發了針對曉雯的起底和網絡暴力，有人向她發送「我追你那麼久，你不答應，你原是喜歡當小三啊！」、「你倆現在搞不成了。我包養你，給你8000元一個月」等騷擾訊息。

曉雯事後向胡某表達輕生想法，同年8月19日，多番勸說曉雯未果的胡某情緒失控，向曉雯表示「那你去死吧。多大點事，非要死要活，你煩不煩？！咋說你都不聽」。他又派其朋友楊某兩次前往酒店勸曉雯，楊某供稱，期間他在曉雯勸說下飲酒，在曉雯睡著後離開酒店。

但曉雯在8月19日晚11時12分，曾於微信上向胡某聲稱，自己被楊某強姦，胡某詢問楊某後回覆曉雯：「楊某腦子懵懵的，剛才醒點知道錯了，等下就回去找你。」然而警員並未採信上述對話，因為查無任何證據表明楊某強姦或猥褻曉雯。

報道指，案發後，阿麗因毆打曉雯被行拘7日，胡某則因冒用他人身份證開房被行拘10日。近年來，經過調查發現，胡某冒用他人身份資料頂替上大學並參加工作，涉嫌犯罪，至於毆打曉雯的阿麗，以及上傳毆打影片、發布侮辱曉雯言論的行為人，都可能涉嫌犯罪，該案還在進一步調查中，將依法查案到底。

（上游新聞）