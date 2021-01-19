印度神童稱2021天象大凶　水逆、五星連珠也助中國古人預知未來？

撰文： 許陳品 最後更新日期： 2021-01-19 21:05

「你最近『水逆』了嗎？」近年每當人們諸事不順，總會以「水星逆行」來解釋運勢不佳的原因；同時，被媒體譽為「印度神童」的阿比吉．阿南德（Abhigya Anand），稱「木土合相」意味「大凶之兆」。究竟中國古代典籍中所記載的「水逆」，也如今日我們所理解的嗎？中國人又是怎麼看待「五星連珠」這類天文奇觀呢？

清代畫家徐揚畫下發生於1761年2月5日的「日月合壁、五星連珠」，清廷認為是河清海宴的太平之兆。圖為藏於台北故宮的《日月合璧五星聯珠圖》。（台北故宮博物院）

五星有異樣會出現什麼災禍？

當人們抬頭仰望浩瀚夜空上的點點繁星時，中國先民受「天人合一」觀念影響，不免發揮點想象力，猜想天空中的星星是否與人世間有着什麼樣的關連，並將天空分為三垣、二十八星宿、三百多個星官，東晉史家孫盛（302—373年）在《晉陽秋》描述蜀漢丞相諸葛亮之死提到：「有星赤而芒角，自東北往西南流，投入亮營，三投再還，往大還小，俄而亮卒」，彷佛流星墜地與人亡故有所對應。

戰國末期至秦初，出現了《五星佔》，也就是記載木星佔、金星佔、火星佔、土星佔、水星佔、五星凌犯、木星行度、金星行度的書籍。如果水星發生了以下狀況，那很可能會帶來災禍：「一時不出，其時不利；四時（不出），天下大飢。其出早於時為月蝕，其出晚於時為天矢（及彗）星。其出不當其效，其時當旱反雨，當雨反旱；（當温反寒，當）寒反温。其出房、心之間，地盼動。」意即水星出現的過早過遲、將出未出，有可能會帶來饑荒、月蝕、彗星出現、水旱災、寒流或地震。

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復旦大學歷史系教授余欣指出，到了唐代瞿曇悉達編集《開元真佔經》，系統地輯錄了戰國以來形形色色的宇宙論和各家星佔文獻，還有關於各種天體與天象的執行變化及其占星術判斷等方面的論述，特別是五星順行或逆行時，會發生相應的事件：

王者施恩佈德，正直清虛，則五星順度，出入應時，天下安寧，禍亂不生。人君無德，信奸佞，退忠良，遠君子，近小人，則五星逆行、變色、出入不時，揚芒、角怒，變為妖星、彗孛、茀掃、天狗、枉矢、天槍、天棓、攙雲、格澤; 山崩、地振、川竭、雨血，眾妖所出，天下大亂，主死國滅，不可救也。餘殃不盡，為飢旱、疾疫。 瞿曇悉達，《開元佔經》

而五星又分別對應什麼地方呢？敦煌文獻出土7件唐代地方性星佔佚籍《西秦五州佔》寫本，記錄了河西諸郡五州（武威、張掖、酒泉、晉昌、敦煌）的天象預言和占卜，並分別與歲星（木星）、熒惑（火星）、鎮星（土星）、太白（金星）、辰星（水星）一一對應。一旦五州出現「破城壞邑」、「五穀不熟」、「粟貴蟲食」、「城下有賊」以及「人民相煞」的災禍，只要大將「舉賢良，用忠直」，並「取本州符法攘之」，即可大吉。

逢水星值日（年）和水星生人的遭遇

除了大範圍的災禍，《推七曜日吉凶法》還寫明瞭「辰星（又稱嘀星）值日」會犯的忌諱：「嘀日不得出行，未曾行處不合去，冠帶、沐浴、着新衣，兇」，以及「嘀日出行、興易，失財物。上官失利，無成益」，已頗有今日「水星逆行」的味道。若是「嘀日生人」，對其性格特徵與行事吉凶則是：

法合明淨，愛香花，裝束鮮潔，不孝順，善書算，足伎藝術，祿至三品，多被不堅及得貴人欽仰愛重，足道心，多分出家。命中壽。若斷回味，不殺生，即得上壽。妨數妻，若二妻同居則不好，亦妨男女，縱有隻得一子，宜教他人養之大吉。

《推九曜行年災厄法》也稱：「北方嘀、水、辰星，行年至此宿者，是北方辰星也。……三歲、十二、廿一、卅、卅九、四十八、五十七、六十六、七十五、八十四、九十三。其星周回一百里。若臨人（命），注陰私口舌，盜賊牽喚，此年宜祭北斗吉。」書中載明，若人逢3、12、21、30歲等年紀，該年少吉、須注意有口舌之爭，或受盜賊所害，所以該年要祭祀北斗，才可避禍。

「五星連珠」真的代表災異嗎？

阿比吉．阿南德預言，2021年2月10日，太陽、月亮、水星、木星、金星、土星將會連成一直線，形成罕見的「六星連珠」，該日經濟可能全面崩盤，併發生驚人的災難。但與他的理解和預測不同，中國古人認為行星連珠是極佳的祥瑞之兆。

水、金、木、火、土等五星近乎成直線排列的「五星連珠」（又稱「五星聚」），在中國古代被認為是代表天下太平的天象，帝王對此報有極大的期許。《宋會要》記載，北宋徽宗崇寧二年四月十九日（公元1103年5月26日）有五星出現，太史上奏：「五星並行黃道，考古驗今，實為太平瑞應。謹按《漢書．天文志》：『天下太平，五星循度。』宰臣蔡京等上表稱賀。」

台北故宮院藏、由清代畫家徐揚所繪的《日月合璧五星聯珠圖》也記錄了這一奇景。清乾隆二十五年（1760）年底，觀象台欽天監預測翌年正月初一的午時一刻（1761年2月5日上午11時15分）將出現「日月合璧（日月同時升起）、五星聯珠」的天文奇觀，預示該年「海宇晏安、年穀順成」。

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不過實際上「五星連珠」並不那麼罕見。以現代天文學角度來說，「五星」公轉一週的時間，水星88天，金星225天，火星687天，木星4,333天，土星10,760天，所以只要是「五星」公轉時間的最小公倍數，就會發生一次「五星連珠」現象。

加上古人對「五星連珠」的要求並不高，清代欽天監規定，只要五大行星的黃經相差在45度以內，都可以算是「五星連珠」。上次「五星連珠」發生於1962年2月5日，最近一次則是在2000年5月20日，而且是水星、金星、地球、火星、木星、土星、冥王星散落參差，排列在一定的方向上的「七星連珠」。值得注意的是，八大行星中雖然以木星質量居冠，但其對地球的引力不足太陽的萬分之一，潮汐效應也僅是月球的百萬分之二，對地球也根本不會造成任何關於地震、海嘯或氣候的災難。

至於阿比吉．阿南德還稱，從2020年12月20日至2021年3月31日，木星與土星「完全相合」，恐將會爆發遠超過2020年一開始所爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情。然而，依據天文觀測紀錄顯示，「木土合相」每100年平均發生5次，也就是約每20年出現一次，幾乎在每人的有生之年都會遇到，並不罕見。而上回發生此天象是在2000年6月，該年度也未發生世界範圍的大規模災難。

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台灣天文愛好者歐陽亮表示，剛開始也許只是一次偶然玄奇的星象，剛好與近期發生的事件時間相吻合（前後3年內都算應驗），就被古代天文官記下來成為範例，但沒人關注日後是否每一次都應驗，亦不曾把多次未應驗的加以排除。

於是，古天文佔辭在唐宋時期就開始流於龐雜且矛盾百出，更不用說其他許多牽強之處，如認錯星星、造假迎合、天文官筆誤、歷代星官變化，甚至改朝換代時也常被附會出現過「五星聚」，但多經不起科學回推驗證。由此可見，行星執行排列在一定角度內形成的「一直線」，或是某兩個行星「非常接近」時，不過是天文上的一種巧合罷了，對我們的生活並不會產生任何實質影響。與其憂心忡忡，倒不然去到條件適合的地方，欣賞這難得一件的天文奇觀吧！