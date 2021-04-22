廣西唯一世界地質公園遭「破壞性開發」　被斥無視保護責任

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-22 18:45

廣西鳳山岩溶地質公園，2005年9月被原國土資源部批准為國家級地質公園，2010年10月被聯合國教科文組織批准為世界地質公園，亦因此成為廣西唯一的世界地質公園。 但廣西鳳山岩溶地質公園近年來遭到破壞性開發，山體被非法採石、保護區被房地產開發侵佔，地質地貌嚴重受損。

廣西鳳山岩溶地質公園遭到破壞性開發。（澎湃新聞）

據了解，廣西鳳山岩溶地質公園位於廣西河池市鳳山縣，公園總面積為132.6平方公里，主要景區為三門海景區、穿龍巖景區、仙人橋景區。公園擁有世界大型石筍群、世界天窗群、世界最高的地下溶洞峽谷、中國跨度第二的天生橋、千古之謎鴛鴦泉等獨特的地質遺跡景觀，具有極高的審美價值、科學價值、科普價值。

遭到破壞性採石的良利採石場位於廣西鳳山岩溶地質公園的三級保護區內。2012年10月原鳳山縣旅遊局出具「該地塊不屬於地質遺跡保護名冊範圍」的意見；2015年10月，原鳳山縣國土資源局為其下發了採礦權證。2018年3月，良利採石場被調整出公園範圍，並被規劃成可採區，同年11月，良利採石場的開採規模更是由10萬噸/年擴大到50萬噸/年，當地生態遭到嚴重破壞。

同時，位於公園鴛鴦洞世界級遺跡點附近一級保護區內的坡雄堡取石場，因監管不力，非法盜採大理石情況嚴重，造成山體被開挖，保護區內還出現以旅遊開發名義行房地產開發之實。鳳山縣政府還發布規劃，將多處原國家級、省級地質遺跡保護點分別降級為省級、市縣級地質遺跡保護點，預留多處地塊違規用於與景觀環境不協調的旅遊服務設施。

鳳山縣當局的相關做法，遭到中央第七生態環境保護督察組點名批評，鳳山縣委、縣政府思想認識不到位，亂作為、不作為問題突出，無視保護責任，違規推進項目建設，後又盲目調整規劃，試圖使違規項目合規。鳳山世界地質公園管理委員會監管不嚴、履職不當，對公園保護區內長期存在的違法違規項目視而不見。

（澎湃新聞）