網傳空姐與老總露骨聊天記錄　東航稱屬蓄意捏造：已報案

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-23 20:30

近日，有網傳消息指中國東方航空一名空姐，被上級領導安排欲與老總發生性關係，並爆出多張內容露骨的聊天記錄截圖，引發廣泛關注。 對此，中國東方航空周四（22日）在微博回應稱，相關消息屬蓄意捏造，受害員工已經報案。

據網上流傳的聊天截圖顯示，該名東航空姐姓倪，她日前受到一名田姓領導的指使，主動添加仇姓老總的微信「獻身」。二人的聊天記錄極為露骨，期間仇姓老總稱自己喜歡玩「制服誘惑」，還不時要求該空姐「赴約時不要穿內褲」、「帶情趣用品」，甚至還提出在二人發生性關係期間讓女方打電話給男友。而這名倪姓空姐則滿口答應，「您想怎麼樣都行，只要您喜歡，我都可以滿足您。」

事件曝光後在網絡迅速傳播。東航隨後通過官方微博發表聲明稱，「我公司關注到網上有所謂『員工不雅聊天記錄』的信息。經核查，相關信息純屬蓄意捏造、惡意詆毀，受害員工已第一時間向公安機關報案。公司對不法網絡行為表示強烈譴責，並保留對造謠者和惡意傳播者追究法律責任的權利！」

至於網傳聊天記錄的來源及發布者，警方正在進一步調查中。

網民點睇：

「這個絕對是假的，正常兩個人都不會發這麼多表情」。 「這聊天記錄竟然還有人信」。 「估計又是兩個屌絲男或者一人扮兩個角色在意淫」。 「不了解真相就不要瞎造謠吧」。 「實話從謹慎的角度來說，一般來說不會有這樣的對話」。

（微博）