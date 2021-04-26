鄭州校長研究「用意念將熟蛋返生」惹議　稱孵出40多隻小雞已長大

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-26 16:11

河南鄭州市春霖職業學校校長郭萍的兩篇實驗報告，近日在內地互聯網引起熱議。 報告中宣稱「藉助超心理意識能量方法，將熟雞蛋變回生雞蛋，再孵化出小雞」，令網民難以置信，紛紛表示「智商受到了侮辱」。

網傳截圖顯示，這兩篇實驗報告，分別於2020年6月和2021年3月，先後發表在《寫真地理》雜誌，內容介紹了鄭州市春霖職業培訓學校校長郭萍指導學生運用自己的「超心理意識能量方法」等，將熟雞蛋變成生雞蛋，再孵化出小雞的過程。

爭議實驗報告截圖。

實驗報告中寫道：「雞蛋返生」，顧名思義，由熟雞蛋再變成生雞蛋。「這是一個難以想像的，甚至是不可能的，但是這樣奇特的現象，確實在鄭州春霖職業培訓學校發生了。一群特別培訓的學生，在郭萍老師指導下，正在進行一個奇特的實驗，即熟雞蛋重新變成生雞蛋，並將返生後的生雞蛋進行孵化成雛雞，並且已經成功返生了40多枚。」

實驗中，師生從養雞場取得10枚新鮮雞蛋，用開水煮23分鐘後，由10名特訓班學生每人取一枚放在紙杯中，開始用超心理意識能量方法進行「雞蛋返生」，20分後雞蛋返生成功，由觀察員再次進行透光試驗，「雞蛋透光，卵白、卵黃分明可見，並當場破殼一枚，證實雞蛋返生呈液態」，返生雞蛋送雛雞孵化場孵化。

郭萍是該實驗報告的第一作者。（網上圖片）

曾研究物體穿瓶越壁 擁多達16項頭銜

這樣的實驗引發網民集體嘲諷，批評該校長沒有常識，誤導學生。網民繼而發現，涉事校長郭萍還曾多次發布「物體穿瓶越壁」、「熟綠豆返生發芽」等違反基本常識的文章，而涉事學校的「全腦潛能開發」課程還曾教授「意念移物（土遁、火遁、水遁、風遁、木遁，岩石遁等）、意念斷物、樹葉復原」等所有技術和操作流程。

公開報道顯示，鄭州市春霖職業培訓學校校長郭萍頭銜非常多，有「國家二級心理咨詢師，國家二級企業培訓師，河南省科技咨詢專家，擔任中國科學管理學院學術委員會心腦教育研究中心副主任、心腦教育研究課題組副組長，北京正興軍民融合中心培訓部副部長、鄭州大學省直校友會副秘書長，鄭州市春霖心腦教育實驗室主任」等多達16項。

涉事學校教授許多超自然課程。（截圖）

當事校長：運用多學科培養超能力

對於上述質疑，郭萍接受內媒《上游新聞》訪問時，強調自己本身是從事大學科研工作，目前除了擔任校長，還是「國際華人超心理學中國分會」的負責人，學會總部在香港，在全國各地都有分支機構。

至於實驗結果，她表示「孵出來的雞還長大了，現在正在養雞場下蛋」、「它是運用腦科學、生物學、物理學、量子力學，一句兩句話和你說不清楚」，又指她最近還在搞人體試驗，「我培養出來了很多孩子，這些孩子能在土裏、空中、水裏抓到很多常人看不見的東西」，學費則是半年6萬人民幣。

另外，網民又質疑刊登該報告的雜誌未盡審查義務。公開資料顯示，發表這兩篇實驗報告的《寫真地理》雜誌，則是由吉林省新聞廣電局主管的國家正規出版期刊。對此，《寫真地理》期刊回應稱，「該論文有些玄幻，正常審核是不會通過的，作者應該是用了什麼別的辦法發表的」，但沒有透露具體使用了何種辦法。

（綜合報道）