湖南「最美收費員」吸粉6百萬　粉絲專門路過收費站只為睹芳顏

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-27 12:00

近日，有「最美收費員」之稱的彭莉琴著苗族盛裝出現在「沿著高速看中國--紅色之旅」主題宣傳活動，再次引發媒體關注。 彭莉琴在湖南省湘西地區工作，她的外貌被指是樸實卻仙氣四溢，成功在抖音與微博吸引了超過6百萬人關注。

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彭莉琴自2017年起擔任湖南高速集團吉首西中心收費站的收費員。在2018年初，她因在雪天為困在高速上的司機送上熱騰騰的米粉被網友拍到並上傳網絡，被網友大讚「人美心也美」，並稱其為「最美收費員」。

當時一場大雪導致張家界、湘西等地高速公路限行，吉首西收費站的工作人員為滯留的司乘人員免費送去了熱水、杯麵和一些藥物。彭莉琴說：「我在收費站廚房裡煮了一大碗粉，分好後端到一些司機手裡。」她表示，當時天氣特別冷，但因為封路，這些司機只能在車上睡一晚，她就想做一碗熱乎乎的粉，讓他們暖和一點。

現場交警和不少司乘人員把這一幕拍了下來，上傳到微信、微博、抖音、快手等社交平台上，從此彭莉琴開始人氣急升，成為網紅。彭莉琴平日除了收費之外，夏天還會準備西瓜，冬天會準備餃子，讓路過司機感受到滿滿人情味，認真執勤的模樣也被封為「仙女」。

據稱，有不少人專門開車路過收費站只為來看她一眼，有人不惜等待幾個小時只為跟她當面說句加油，更有司機一天之內四次經過收費站只為加她的微信。

雖然在社交媒體平台擁有超過600萬粉絲，彭莉琴卻始終堅守在交通服務一線。她坦言，「現在有600多萬粉絲，感覺身上有這樣一份責任和擔當。」正因為有這麼多人關注，所以要做得更好，「工作上我會對自己要求更高，才不致讓他們失望。」

彭莉琴會利用業餘時間通過社交媒體平台為家鄉宣傳，例如對外推介湘西的美食、美景。她目前最想在工作之餘為振興鄉村出一分力。