北京女乘客商務艙霸位惹議　民航專家：隨意入座嚴重影響飛行安全

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-11 18:45

網傳北京首都機場一架待飛航班，因有女乘客搶佔商務艙座位，且情緒激動，飛機只能折返。首都機場公安局昨日（10日）通報稱，涉事女乘客當場被警方帶走。 對於飛機上有空位卻不讓旅客入座的問題，南航北京公司的航班載重平衡配載員仇保航解釋，由於電腦程式在航班起飛前已計算好每個座位對飛機平衡的影響，若乘客隨意入座，將對飛行安全造成極大安全隱患。

南航北京公司的航班載重平衡配載員仇保航曾介紹，這是因為計算機程序在航班起飛前已經計算好了每個座位對飛機的平衡有多少影響，這會對於飛行安全存在極大安全隱患。此外，在飛行過程中，旅客大規模地瞬間移動也會造成飛機失去平衡從而出現意外事故。

仇保航解釋，所有飛機都是規則的、對稱的，無論是最大起飛重量達560噸的巨型客機，抑或最大起飛重量只有幾噸的小型商務機，之所以能在天上飛，除了借助飛機發動機的推力，還必須遵守平衡原理。

配載員通過控制客艙旅客座位的發放以及貨艙內貨物和行李的裝載，確保整個航班起飛、落地重量等的平衡重心在飛機設計性能安全允許的範圍內。若飛機前端比較重，將會對飛機爬升帶來安全隱患；若機尾過重，則會在降落時容易擦到機尾。

民航資源網專家、中國民用航空飛行學院教授許凌潔表示，座位的確定是航空安全和秩序的需要，航空秩序的目標也是安全，座位的確定涉及載重平衡。針對涉事人員的處罰，許凌潔建議，處罰應與違法行為及結果相一致，方能體現教育與懲罰相結合的原則。此外，將涉事人員納入嚴重失信人員名單，限制乘坐民航客機，可有效打擊同類行為。

事發於周日（9日），首都機場一架飛機上，一名女乘客搶佔商務艙座位，且情緒激動，飛機只能被迫折返。網傳消息稱，當時飛機已滑出跑道，準備起飛，該名女乘客發現商務艙有很多空位，於是解開安全帶並坐在商務艙。

空姐當時曾向女乘客解釋，因為疫情關係乘客需對號入座，不可隨意更換座位，惟女乘客不予理會。網傳影片顯示，女乘客半躺在商務艙座位上，並用毛毯蓋住臉部；警員到場勸解無果，於是強行將她帶走，期間女乘客開始大叫「撒手，別碰我」。

（新京報）