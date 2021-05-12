千年前吳越國開國君主錢鏐墓等被盜　警拘39人追回逾2百件文物

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-12 20:30

內地有網民近日發文指，位於浙江杭州市臨安區市中心的錢鏐墓於去年被盜，但如此事情居然沒有大動靜，結案也不公佈細節。事件引發外界關注，杭州市警方及相關部門介入調查。 周三（12日）下午5時，當局正式就案件通報，指全案共39人被捕，追回文物共223件。其中錢鏐墓案2名疑犯已落網，正在分期訴訟階段，175件文物被全部追回。

據澎湃新聞報道，錢鏐是五代十國時期的吳越國第一代國王，其墓葬建於932年，位於錦城街道太廟山南坡。2001年6月，國務院公佈臨安吳越國王陵（包括錢鏐墓、康陵、錢寬水邱氏墓）為第五批全國重點文物保護單位。

報道指，公安部官網曾於4月25日發布《全國打擊文物犯罪專項行動成效顯著》，當中提及浙江省公安機關偵破了杭州臨安「3.24」系列盜掘古墓葬、倒賣文物案，抓獲39名疑犯，成功追繳秘色瓷、金玉腰帶等一大批極其珍貴的文物。

吳越國王陵分佈圖。 （杭州網）

就錢鏐墓被盜是否屬實、「3.24」案與此事有無關聯的問題，臨安區委宣傳部一名工作人員周二表示，暫時公安還在處理，此事比較敏感，還沒有公開。省文物局一名工作人員則指，案件的具體細節不是很清楚。另外，澎湃新聞以遊客身份詢問錢鏐墓管理單位工作人員，得知目前錢鏐墓仍在施工，預計7月才恢復開放，至於錢鏐墓是否曾被盜，工作人員表示她剛入職，並不清楚。

周三，知名考古學者、前浙江省文物考古研究所所長劉斌接受電話採訪時透露，錢鏐墓去年確曾被盜，不過他本人已經離開考古所，相關信息也是從媒體得知。他強調，目前相關信息尚處於全面保密階段。據報劉斌去年9月卸任浙江省文物考古研究所所長，隨後入職浙江大學藝術與考古學院。

杭州市公安局、市園文局、臨安區相關負責人和浙江省文物專家出席通報會介紹有關情況。（人民網）

至周三下午5時，杭州正式通報錢鏐墓盜掘案件情況。市公安局副局長賈勤敏表示， 2020年5月23日，當局發現蔣某某等人前往廣州準備倒賣文物後，立即組織警力趕往，並在當地警方配合下成功將疑犯蔣某某、李某某、劉某抓獲，查獲金玉腰帶、古劍等一批珍貴文物。經審查，疑犯交代該批文物為2019年5月以來從錢鏐墓盜掘所得。

2020年5月26日，專案組兵分廣東、湖南、廣西多地，一舉抓獲盜、銷、收文物犯罪嫌疑人14人，追繳全部被盜文物。通過專案深挖細查，發現涉及全國其他省市的盜掘古墓葬線索10餘條。

通報進一步指，公安機關成功破獲這一盜掘古墓葬、非法倒賣文物案，查明蔣某某等犯罪團夥盜掘錢鏐墓等古墓葬，並倒賣文物非法獲利的犯罪事實，目前共抓獲39名涉案疑犯，追回涉案文物共223件，其中實施盜掘錢鏐墓的疑犯有2名，經梳理核對疑犯作案時拍攝的文物照片，結合供述、辨認等情況，確認該墓被盜文物175件已全部追回。

（澎湃新聞／人民網）