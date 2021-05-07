台金門縣罕見明代古墓　公私地交換後遭地主挖掘開發破壞

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-05-07 17:47

台灣金門縣一個明代古墓近日被發現遭人破壞，墓園、墓穴、墓碑皆已被工程車砸碎。

日前金門傳出意外發現明代古墓，但已遭到施工單位二度破壞。（Facebook@李秉坤）

5月4日，金門賢聚村盧氏宗親會理事長盧懷琪接獲宗親通報，在夏墅村60號旁發現明代古墓一座，墓碑刻有「盧公妣陳氏古墓」字樣，還有石獅雙柱頭（有誥命才能在墳前豎立），疑似為金門盧氏盧若騰（1600－1664年，明末進士）族系之先祖墓。

非常可惜的是，當盧懷琪與族人前往現場探勘瞭解，卻發現古墓已遭到施工單位二次破壞，墓園、墓穴、墓碑皆被砸碎。後盧氏宗親會向施工單位要求暫停施工，以釐清瞭解情況，並把墓中的兩具骨骸暫移至殯葬所。

消息傳出後，除了引起金門當地民眾關注外，台灣不少漢服愛好者也相當在意。原來台灣本島開發時間較晚，加上氣候潮濕等因素，古墓保存不易，尤其明代墓更是極為少見，僅金門、馬祖、澎湖偶有發現。

對於明代古墓被破壞一事，金門縣議員董森堡查證更發現，該處原為金門縣有土地，為整合莒光小學地權問題，由金門縣府提案送議會審議進行公私地交換。董森堡質疑，金門地政局、財政處事前未有進行地上物清查，在送案時亦未有前往現場查看狀況。

（綜合報道）