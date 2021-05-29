滬男為看海上日出盜竊價值千萬元遊艇　因操作不當致擱淺棄船而逃

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-29 16:31

上海一名男子近日為了看海上日出，盜取了一艘價值逾一千萬元（人民幣，下同）的遊艇，惟因操作不當，致使遊艇擱淺，男子棄船而逃。 當地警方接報後展開調查，最終，該男子因涉盜竊罪被刑事拘留。目前，案件仍在進一步調查中。

5月11日12時30分左右，上海市某遊艇俱樂部向警方報案指，一艘停泊在碼頭的價值逾一千萬元的白色遊艇遭人盜竊。於是警方接報後循線調查，發現一名男子趁深夜進入碼頭將白色遊艇駛離、身份可疑。最終，警方鎖定了疑犯身份，並於翌日中午12時許將其拘捕。與此同時，被盜的白色遊艇亦被發現擱淺在崇明區橫沙島附近。

據疑犯沈某交代，他平時常常被短視頻中的奢華遊艇所迷戀，於是在網絡自學了遊艇駕駛技術，想以後可以駕駛遊艇觀看日出。5月10日深夜，沈某翻牆進入秦皇島碼頭後，發現一艘白色遊艇的鑰匙未拔，於是憑藉自己「網絡學習」的技巧將遊艇駛離碼頭，前往橫沙島方向看日出。但最終，因為操作不當，遊艇擱淺，他棄船而逃。

目前，沈某因涉嫌盜竊罪被依法刑事拘留，至於被盜遊艇就已返還給遊艇俱樂部。

當地警方提醒指，駕駛船舶必須具備船舶駕駛適任證書，在水域航行期間應遵守航行規定。切不可因一時好奇，無證駕駛或私開船舶造成水域安全隱患。警方將對此類行為違法犯罪行為嚴懲不貸。

（澎湃新聞）