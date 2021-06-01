山西女子漢堡中發現大量活蟲　麥當勞：正常情況不會有蟲卵產生

對此，麥當勞官方微博回應指，漢堡在餐廳製作經過高溫煎炸或烘製，正常情況下，不會有蟲卵產生。

山西太原的楊女士透露指，5月29日在某外賣平台上訂購了一份麥當勞套餐，隨後發現其中兩個漢堡內有許多小蟲在爬行，令人作嘔。楊女士又稱，是第一次遇到這類情況，在發現漢堡中有蟲之前，孩子已經吃了兩個，暫無不適，但感覺很不舒服。事發後，楊女士即時向外賣平台反映情況，但未有得到官方處理結果。隨後，楊女士聯繫相關執法部門進行處理。

「這也太慘了」。

「噁心到家了」。

「看得我想吐了」。

「雞肉是炸的麵包也是要到烤箱烤的，不會出現活蟲子的」。

「過你這個蟲子確實有點大，2-3小時長不了這麼大」。

「現買都是燙的，而且部分也是高溫油炸的，這蟲怎麼還活著」。