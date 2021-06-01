山西女子漢堡中發現大量活蟲　麥當勞：正常情況不會有蟲卵產生

撰文：孫聖然
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周一（5月31日），「女子吃麥當勞漢堡發現大量活蟲」登上微博熱搜，收穫逾4.7億閱讀量，引發廣泛關注。
對此，麥當勞官方微博回應指，漢堡在餐廳製作經過高溫煎炸或烘製，正常情況下，不會有蟲卵產生。
山西太原的楊女士透露指，5月29日在某外賣平台上訂購了一份麥當勞套餐，隨後發現其中兩個漢堡內有許多小蟲在爬行，令人作嘔。楊女士又稱，是第一次遇到這類情況，在發現漢堡中有蟲之前，孩子已經吃了兩個，暫無不適，但感覺很不舒服。事發後，楊女士即時向外賣平台反映情況，但未有得到官方處理結果。隨後，楊女士聯繫相關執法部門進行處理。
對此，有網民表示感到噁心：
「看得我想吐了」。
「噁心到家了」。
「這也太慘了」。
但亦有網民表示質疑：
「雞肉是炸的麵包也是要到烤箱烤的，不會出現活蟲子的」。
「過你這個蟲子確實有點大，2-3小時長不了這麼大」。
「現買都是燙的，而且部分也是高溫油炸的，這蟲怎麼還活著」。
麥當勞回應指，正常情況下，不會有蟲卵產生。（微博＠麥當勞）
周一，麥當勞官方微博回應指，「餐廳已與顧客積極聯繫溝通。經了解，顧客在外賣平台購餐，幾小時後食用剩余漢堡時發現該情況。漢堡在餐廳製作經過高溫煎炸或烘製，正常情況下，不會有蟲卵產生。夏季來臨，麥當勞提醒消費者，如食品未及時食用，請妥善保存例如放置於冰箱內以避免招引蟲蠅。」
（搜狐千里眼）