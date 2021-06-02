廣州疫情｜首宗確診阿婆情況穩定即將出院　網民支持：得閒飲茶

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-02 21:40

75歲的郭阿婆是廣州市今波新冠肺炎疫情的第一宗確診患者，因其發病前曾赴多間餐廳飲茶，還引發了當地的「飲茶群組」。 經過近三周的隔離治療後，廣州市醫科大學附屬市八醫院今日（6月2日）證實，郭阿婆目前情況穩定，將於不日出院。 對此，有網民稱，「70幾歲阿婆都頂得住，我哋大廣東有咩嘢理由話唔得，加油呀，我哋一定會勝利嘅，到時一齊再飲茶。」

75歲的郭阿婆目前情況穩定，將於不日出院。（廣州日報）

廣州醫科大學附屬市八醫院院長雷春亮介紹指，郭阿婆雖然年齡大，核酸還未轉陰，但目前情況非常穩定，狀態良好，病情已基本沒有問題。

另外，有醫護人員透露，郭阿婆住院期間得知自己成了廣州「紅人」，樂觀的她感謝市民對她的關心和祝福。她表示，自己在醫院得到了非常好的照顧，很感謝醫護人員的付出，相信有這樣負責任的政府和醫護人員，一定能夠很快控制疫情，「希望大家積極配合政府，不要害怕。」

有網民對阿婆表示支持：

「阿婆加油，看起來精神可以喔」。 「養好身體。疫情好了再喝早茶」。 「婆婆加油，得閒飲茶」。 「祝愿大家早日康復，廣州疫情早日過去」。 「婆婆，全廣州人等緊同你飲茶啊」。

有網民支持阿婆：「婆婆加油，得閒飲茶」。（廣州日報）

據早前報道，75歲的郭阿婆居於荔灣區龍津街的錦龍社區，5月21日她被確診為新冠肺炎輕症患者，亦是廣州今波疫情的第一宗確診患者。

（廣州日報）