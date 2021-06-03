自比「土豬」望到城市「拱白菜」　河北名校生演講被指偏激惹議

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-03 21:30

內地高考即將開考，莘莘學子們面臨前所未有考驗，而位於河北衡水市的衡水中學，因良好的升學率及近乎軍事化的時間管理而聞名，向來受到外界關注。近日，該校高三學生張錫鋒一段演講片段在網上惹議，他在片中以「土豬」自比出身平凡，更稱期望將來可到城市「拱白菜」。輿論對演講評價不一，有聲音認為內容熱血，但也有批評指其偏激，聽起來如同是「毒雞湯」。

張錫鋒早前上在內地節目《超級演說家》大談自己對青春和夢想的看法，過程激情澎湃。他指出，自己來自河北東部一個農村，之所以離開生活了10年的家鄉，只是為了獲得更多的教育資源，因其家鄉教育資源匱乏，甚至有語文老師客串教英文，要反過來向學生請教單詞發音。後來，他來到城市上學，並用家鄉話自我介紹，結果惹得哄堂大笑，一些同學回家更有轎車接送，而他只能背着大書包慢慢走回去，種種現象令他覺得事情並不簡單，陷入沉思。

他之後強調，坊間常言道「寒門出貴子」，但自己身邊很多比他享有更豐富資源的同學均依然進取求學，也可以出國，眼界、格局要高上許多倍。愈想愈煩躁的他，當來到一個路口，看到潮水般的普通人，拿着兩三千元的工資過着周而復始、一眼望到死的生活時，他第一次感受到恐懼，彷彿看到了自己將來只能成為理想破滅的普通人的樣子，自此他刻意避開比自己光鮮的同學，把自己活成了普通人的樣子。

後來，一次偶然下，他看了央視節目《航拍中國》，因而重燃起了要走出去鬥志，他並向一同舊鬥的同學笑稱「我就是農村的一隻『土豬』，也要立志去拱了大城市的白菜」。

對於外界有人詆毀衡水中學為考試機器，張錫鋒激動地反問他們有沒有看過衡中5點半的樣子，強調他們每天天未亮時就奔向操場呼喊就是為了改變命運，並指衡中的考生身上都肩負幾代人的期望，「他們不是考試機器，他們只是一群窮人家的孩子，想要成為父母的驕傲」。最後，他強調大家可以選擇做一個平凡的人，但千萬不要做一個平庸的人。

衡水中學以良好的升學率及近乎軍事化的時間管理而聞名。（維基百科）

演講片段經傳播後，引起各界熱烈討論，不少網民指演講令人熱血沸騰，有人認為高考不是唯一改變命運的方式，但一定能改變一些人的命運，知識確實就是力量。

不過，演講中也出現一些爭議，例如有人批評張錫鋒形容自己是「土豬」是對自己出身的貶低，且有些看不起農村人，令一個好好的勵志演講聽起來卻如同是「毒雞湯」。也有輿論着墨於到城市「拱白菜」一說，認為說法不尊重女性，更有批評指張的邏輯非黑即白，是激發學生潛在的「復仇欲」，勾起對社會的怒氣。此外，也有評論批評張錫鋒對於「普通人」的看法，認為其對普通的理解極為膚淺，因事實上大部分人能普普通通過個生活，已經是最大的幸福。

演講走紅後，衡水中學宣傳處工作人員周三（2日）透露，節目是很早前已錄製好的，現時張錫鋒正準備高考。適逢近期內地興起在內卷化下，部分年輕人選擇「躺平」（即不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費）的熱烈討論，河北衡水中學官方微博為此曾於5月31日轉發張的演講影片，並發文稱：「不做躺平青年！奮鬥，才是青春的底色。」

（綜合報道）