山東女子拒絕男同事追求後慘遭殺害　家屬：希望以命抵命執行死刑

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-05 18:25

山東一名男子追求女同事被拒後，竟殘忍地將對方殺害。目前，兇手已被拘捕，警方正依法展開調查。受害人的家屬表示，希望兇手以命抵命，立即被執行死刑。

周四（3日），網民周先生發文稱自己的姐姐在周女士在山東泰山抽水蓄能電站有限公司上班期間，遭男同事持刀砍死。據悉，周女士自2018年進入該公司工作開始，便一直遭遇劉姓男同事的騷擾，彼時劉某還是一名有婦之夫，周女士亦一直對其表示拒絕。

2021年3月5日，劉某竟持刀將周女士從公司宿舍帶走並強行拘禁，事後周先生家人亦曾向警方備案。但因劉某及其父親向周女士寫下保證書，「徹底認識到感情不能一廂情願，本人保證以後絕不糾纏」，周先生家人並未再進行追究。

周先生表示，事情發生後，公司給周女士放了2個月的假休養，期間周女士積極尋找新的工作。一個月後，公司領導通知周女士可以回來安全工作後，周女士返回。但未料，在周女士上班的第二天，就遭到了劉某的報復，在有另外2名同事在場的情況下，劉某持刀將周女士殺害。目前，劉某已經被拘捕，警方正依法調查中。

據了解，周女士是一名名校的碩士畢業生，畢業後便進入該公司工作。期間遭到有家室的劉某騷擾，後來劉某離婚，便更加肆無忌憚的騷擾周女士，還曾以吃藥自殺做威脅，希望可以交往。劉某甚至還在女士不知情的情況下，偷拿走周女士的手機，將其社交軟件中的異性的聯繫方式全部刪除，試圖掌控她的一切。

周先生還透露，目前，姐姐已經在醫院的冰櫃中躺了2個月的時間，司法機關仍在走流程，希望最終能得到滿意的答覆。