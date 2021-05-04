廣西女初中生「三米高樹枝上吊」身亡　警排除他殺　家屬：不相信

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-04 11:19

今年3月21日，廣西欽州靈山縣初中三年級女生小安（化名）失聯。兩日後，警方在離校幾公里的一片樹林，發現了吊在三米高樹枝上的小安遺體，當地警方經鑑定排除他殺。 小安的母親黃女士周一（3日）接受內媒《極目新聞》訪問表示，對女兒的死，她依然心存諸多疑問，她不相信那個活潑開朗的女兒會自殺。

據黃女士所述，3月21日下午1時許，小安還和她用微信視像聊天，兩人聊了很久。下午2時許，小安如常搭巴士趕往學校，車程約半小時。但當晚7時許，小安父親卻接到班主任的電話，被告知小安沒有去上晚自習。黃女士隨即打電話給在靈山縣的親戚朋友，但四處搜尋無果，只好報警。

小安身前的最後身影。（閉路電視畫面）

失蹤前曾吃快餐買生果刀

黃女士事後從女兒的同學處獲知，小安曾回宿舍放東西，還去了縣城吃肯德基。警方則表示，小安在一間商舖購買了一把水果刀和一個放大鏡。閉路電視畫面顯示，當日下午5時許，小安在新圩鎮容家村委候車亭出現過，隨後失聯。

3月23日下午。當地警方告知黃女士，警方在離校幾公里的一片樹林發現小安的遺體。小安父親到現場後，發現三米高的樹枝上吊著一女子，女子的面相和地上的書包都與小安相符。警方推測，小安的死亡時間約為3月21日晚7時至10時。

黃女士提供的一份證明顯示，經靈山縣公安局刑偵大隊技術法醫鑑定，排除他殺，不構成刑事案件。

但黃女士不相信女兒會自殺。在她眼里，小安就是她的驕傲，小安性格開朗，和家人同學關係都不錯，她失蹤前在視像電話中，也看不出自殺傾向；她愛打籃球，很有活力；學習成績更是從不讓她操心，雖然是轉學生，但小安很快就適應了新學校，還能在年級名列前茅。

小安班主任也證實，小安平時看起來很開朗，學習成績也好。上學期期末，她的總分名列年級第19名。今年中考，她很有可能考上重點高中。她查過小安的校園卡記錄，她當天並沒有進出學校。

樹林離校數公里遠 如何爬上樹枝成疑

為了解答心中的疑問，黃女士和家人們曾重走小安失聯之路，從閉路電視畫面中她的所在地，走到樹林整整用了35分鐘，且路上多是草深樹高的泥巴小路，幾乎沒有路燈，令黃女士直呼「一個成年女子都不敢獨自走這條路，更別說一個怕黑的未成年女生」，而樹林更距離學校數公里遠。

黃女士說，吊著小安的繩子很短，長約60厘米，是小安自己買的即影即有（拍立得）相機的掛繩。小安被吊在離地高約三米的樹枝上，她身高1.65米左右，就算站在地上的磚塊上，也很難夠到繩子。黃女士很難相信，如果小安是自殺，她是以甚麼方式完成。且小安的脖頸處沒有抓痕，「感覺死得很平靜」。

此外，黃女士還表示，小安遺留的手機裏面，支付寶和淘寶等軟件都已刪除，微信裏的聊天記錄也被大量刪除，包括與黃女士的聊天。

目前，黃女士已向當地有關部門提交申請，希望當地公安部門能立案偵查此事，由當地檢察院監督。不過，涉事派出所、縣公安局辦公室等部門皆未有作出明確答覆。

（極目新聞）