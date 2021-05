30歲中國留美博士年初遭槍殺身亡　經濟學學術期刊接受其遺作

撰文: 孫聖然 最後更新日期: 2021-05-12 11:27

當地時間1月9日,在美國芝加哥大學(University of Chicago)攻讀博士學位的中國留學生范軼然(Yiran Fan音譯),不幸遭到槍殺身亡。 四月末,經濟學學術期刊《Journal of Political Economy》(政治經濟學雜誌)正式接受了范軼然的學術論文,並發表了對他的悼念。

《Journal of Political Economy》正式接受了范軼然的學術論文。(Journal of Political Economy網站)

范軼然的論文《The Interaction of Bankers’ Asset and Liability Management with Liquidity Concerns》撰寫於去年3月。今年四月末,《Journal of Political Economy》正式接受了他的這篇遺作,並稱「這篇論文展示了範軼然正在進行的研究,這名才華橫溢的學者被過早的奪去了生命」。

據公開資料顯示,范軼然生出生於1991年,他曾獲北京大學光華管理學院學士學位、哲學雙學位,劍橋大學(University of Cambridge)金融工程碩士學位,芝加哥大學金融數學碩士學位。2017年,他開始攻讀芝加哥大學的博士學位,主要研究領域包括銀行資產負債管理的互動、信息靈活下的篩選競爭研究等。

2021年是范軼然攻讀博士學位的第四年,本計劃提交博士論文的他卻遭不幸。當地時間1月9日,美國發生連環槍擊案,30歲的范軼然在公寓停車場的車內遭到槍手持槍擊中頭部後身亡。

1月9日,30歲的范軼然在遭槍手持槍擊中頭部後身亡。(百度)

范軼然遇難後,北京大學校友會光華管理學院分會悼念稱,「軼然同學於2008年進入北京大學光華管理學院攻讀本碩,才華橫溢且好學深思,與學院師生結下了深厚情誼,一切宛如目前。後軼然遠赴英美求學深造,在經濟學、金融學研究領域深耕篤行,然博士畢業在即,英才溘然長眠。我們痛失一名優秀的校友,經濟金融研究領域失去了一名熱愛學術、充滿潛力的明日之星。」

美國芝加哥大學經濟學教授、諾貝爾經濟學獎得主Lars Hansen亦稱,「范軼然是我最好的研究生,也是最優秀的同事,更是非常好的一個人。范軼然是經濟與金融界寶貴的知識資源,他一直致力幫助他的學生與同學學習,而且他運用公司財務理論與經濟動力學的工具與見解,來研究金融機構和市場監管的作用,正在撰寫一篇出色的論文。」

(澎湃新聞)