30歲中國留美博士年初遭槍殺身亡　經濟學學術期刊接受其遺作

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-12 11:27

當地時間1月9日，在美國芝加哥大學（University of Chicago）攻讀博士學位的中國留學生范軼然（Yiran Fan音譯），不幸遭到槍殺身亡。 四月末，經濟學學術期刊《Journal of Political Economy》（政治經濟學雜誌）正式接受了范軼然的學術論文，並發表了對他的悼念。

《Journal of Political Economy》正式接受了范軼然的學術論文。（Journal of Political Economy網站）

范軼然的論文《The Interaction of Bankers’ Asset and Liability Management with Liquidity Concerns》撰寫於去年3月。今年四月末，《Journal of Political Economy》正式接受了他的這篇遺作，並稱「這篇論文展示了範軼然正在進行的研究，這名才華橫溢的學者被過早的奪去了生命」。

據公開資料顯示，范軼然生出生於1991年，他曾獲北京大學光華管理學院學士學位、哲學雙學位，劍橋大學（University of Cambridge）金融工程碩士學位，芝加哥大學金融數學碩士學位。2017年，他開始攻讀芝加哥大學的博士學位，主要研究領域包括銀行資產負債管理的互動、信息靈活下的篩選競爭研究等。

2021年是范軼然攻讀博士學位的第四年，本計劃提交博士論文的他卻遭不幸。當地時間1月9日，美國發生連環槍擊案，30歲的范軼然在公寓停車場的車內遭到槍手持槍擊中頭部後身亡。

1月9日，30歲的范軼然在遭槍手持槍擊中頭部後身亡。（百度）

范軼然遇難後，北京大學校友會光華管理學院分會悼念稱，「軼然同學於2008年進入北京大學光華管理學院攻讀本碩，才華橫溢且好學深思，與學院師生結下了深厚情誼，一切宛如目前。後軼然遠赴英美求學深造，在經濟學、金融學研究領域深耕篤行，然博士畢業在即，英才溘然長眠。我們痛失一名優秀的校友，經濟金融研究領域失去了一名熱愛學術、充滿潛力的明日之星。」

美國芝加哥大學經濟學教授、諾貝爾經濟學獎得主Lars Hansen亦稱，「范軼然是我最好的研究生，也是最優秀的同事，更是非常好的一個人。范軼然是經濟與金融界寶貴的知識資源，他一直致力幫助他的學生與同學學習，而且他運用公司財務理論與經濟動力學的工具與見解，來研究金融機構和市場監管的作用，正在撰寫一篇出色的論文。」

（澎湃新聞）