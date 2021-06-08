內地高考｜江蘇男教師著旗袍為學生送考　網民：可愛又可敬

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-08 18:03

周一（7日），江蘇淮安一名男教師為履行與學生們的約定，身著紅色旗袍送考，引發廣泛關注。話題「男班主任穿旗袍給學生送考」一度登上微博熱搜榜，有網民表示，「遵守和學生的諾言，老師真是可愛又可敬。」

高考，可謂是所有內地考生一生中最重要的考試之一，有關高考的風俗亦一直存在。其中，媽媽穿旗袍送考有「旗開得勝」的好意頭，寓意孩子考試旗開得勝、考取滿意的成績。

但今年高考考場外，卻意外地多了男士穿著旗袍的身影。在江蘇淮安，男教師譚元飛，身著紅色旗袍為學生送考，引發了不少人的關注。譚元飛稱，穿旗袍送考是為了兌現之前對學生們的承諾，一開始也感到不好意思，糾結了幾日後才決定兌現承諾。

譚元飛說，「高考前幾天，他們說老師考試你要穿旗袍，旗開得勝，我說你們敢買我就敢穿，哪知學生們就買了這個，我說學生都買了，雖然不好意思，但是跟他們約定的東西，該兌現的兌現嘛。我現在這也是一個比較好的辦法告訴他，以後的人生當中，自己的言行，要注意（遵守承諾）。我希望孩子們都能考上自己理想的大學。」

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