東方白鸛築巢與「愛人」隔籠相望　江蘇動物園為成全愛情公開求助

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-20 18:31

為了愛情，你會放棄原有的生活，與愛人共度餘生嗎？近期，一隻東方白鸛在遷徙途中，就因為愛情選擇留在江蘇南通，更在動物園鳥籠頂部築巢安家，每日與愛人「隔籠相望」。 昨日（19日），江蘇南通森林野生動物園公開向社會各界求助，希望徵集專業人士和鳥類專家的意見，成全這對「愛情鳥」。

一隻野生東方白鸛在動物園鳥籠頂部築巢安家，每日與愛人「隔籠相望」。（南通森林野生動物園）

東方白鸛屬於大型涉禽，是世界瀕危物種、國家一級保護動物。據國際自然保護聯盟（IUCN）紀錄，東方白鸛自然增長率持續下降，估計全球成年的東方白鸛只有不足3000隻。

南通森林野生動物園工作人員許建華稱，去年12月底，他留意到有一隻野生東方白鸛在園內徘徊，於是他每天投餵園內飼養的東方白鸛時，都會為該隻野生東方白鸛準備一份新鮮的小魚。

他介紹，該隻野生東方白鸛是雄性，體型較為龐大，喜歡在高處棲息，可能被園內雌性的東方白鸛叫聲所吸引留下。牠經常會與鳥籠內的一隻東方白鸛互動，並且擊喙求偶，即上下喙擊打發出聲響。從2月起，該隻野生東方白鸛每天都會銜着樹枝在鳥籠頂部築巢，至如今鳥巢已建成。

遊客黃女士稱，她在動物園內游玩時，就見到野生東方白鸛與鳥籠內的東方白鸛互動，後者更會發出叫聲回應；她希望動物園能想想辦法，讓兩隻雀鳥團聚。

園方表示，該隻野生東方白鸛於上月15日突然飛走，直至上周三（14日）才回來。動物園工作人員介紹，從目測的角度來看，牠的體況和精神狀態尚好；經多日觀察，發現牠仍一直與籠內另一隻東方白鸛互動。

園方一直商討如何成全隔籠相望的「愛情鳥」，包括放走將籠中的東方白鸛。不過，動物園內共飼養了5隻東方白鸛，園方暫無法準確分辨出哪一隻才是野生東方白鸛的另一半。

動作園工作人員稱，由於東方白鸛是國家一級保護動物，若要放生，動物園需要向林業部門報備，目前園內缺少專業工具，且擔心放生的過程中會令園內的東方白鸛受傷，因此希望有專業人士可以提供建議。

南通動植物專家居衛東表示，在成全兩隻東方白鸛的過程中，有一條「紅線」是不能觸碰，即不能將野生的東方白鸛捕獲進園內。他建議，園方可以將要放生的東方白鸛單獨隔離，先將雌性的東方白鸛單獨放在籠內，讓野生的東方白鸛進入籠內一起互動；當牠們相處一段時間就可以配對，並根據實際條件放生。

東方白鸛（Oriental Stork）屬世界瀕危物種、國家一級保護動物，常在沼澤、濕地、塘邊涉水覓食，主要以小魚、蛙、昆蟲等為主食，每年都會到長江中下游的大湖泊過冬。去年11月底，兩隻東方白鸛現身后海灣，是繼2017年後再有東方白鸛重臨香港。

（現代快報／南通森林野生動物園）