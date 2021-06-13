丈夫為救遇襲妻子擊斃母象　「出走象群」老家如何解決人象衝突？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-13 11:10

15隻野生亞洲象從雲南西雙版納一路北上，事件除引發國內關注外，近期也「紅」到海外。 這些亞洲象的老家─西雙版納國家級自然保護區勐養子保護區也受到關注。內媒《上游新聞》報道指，當地其實是人象衝突的熱點地區之一，究竟當地曾經發生過甚麼嚴重事件？當局又如何解決人象衝突的問題？

《上游新聞》報道指，西雙版納州景洪市大渡崗鄉關坪村三六隊居民小組是位於勐養子保護區邊緣的一個小村寨，是當地人象衝突的熱點地區之一，象群以前不時會進入農戶家取食。在2015年，當地還發生過一宗因為亞洲象威脅人員安全而被擊斃的事件。

當年6月的一個清晨，村民王健（化名）的妻子前往屋外上廁所，然而剛進廁所就發現有一頭野象正在動廁所房頂的石棉瓦，威脅到其生命安全。王健聽到外面響動，拿著自己改裝的槍向正在襲擊廁所的大象進行了反擊，一頭母象頭部中槍很快倒下，最終王健還因為非法持有槍支罪而被拘留近7個月。王健將大象打死後，大象還曾來過一兩次，其後為了防止大象報復，當地部門還為王健一家裝了防護欄，以防止大象進屋。

景洪市大渡崗鄉關坪村三六隊村民王健家中由保護區管理局修建的防象欄。（《上游新聞》）

為了徹底防止當地居民遭受大象騷擾，當局於2017年建成了總長1350米的防象圍欄，將王健以及其他多名村民的房屋和糧倉圍起來，自此大象來的次數少了很多。此外，當地還開展了食物源基地建設，開闢了「大象食堂」，在一部分人象衝突比較嚴重的地區種植了大象喜愛吃的芭蕉、構樹、粽葉蘆等植物，並給予季節性食物補充和投放。

報道引述西雙版納的學者指出，人象衝突頻發最根本的原因還是大象棲息地的減少與大象數量增加，「原來保護區的國有林、集體林隨著經濟的發展逐步變成了經濟林木，天然林地的面積在逐漸縮小，並且伴隨著亞洲象種群的逐漸增多，人象衝突也越來越大」。

西雙版納開展了食物源基地建設，開闢了「大象食堂」，為亞洲象等野生動物提供了食物基地。（西雙版納發布）

官方數據顯示，2011年以來，西雙版納全州共發生亞洲象肇事案件6147宗，受損60431戶，造成人員傷亡68宗，同時亞洲象的生存繁衍也面臨巨大的威脅，2009年至今已有40餘頭亞洲象因觸電、掉入農業蓄水池等情況死亡。