中外網民追看「出走的象群」　野生網紅背後恐藏「生態悲劇」

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-06-12 20:00

15頭亞洲象從中國西南部的雲南西雙版納勐養保護區出發，一路北上進入500公里之遙的玉溪、昆明地界，在過去的兩個月內，這羣「出走的象羣」在中國社會得到超乎尋常地關注。中國網民每天都要通過網絡掌握這羣象的動態，討論他們遷徙過程中的趣事。隨着象羣的一路北上，遠離其棲息地，一個越來越無法忽視的問題是，這羣象為什麼出走，又將到哪裏去？

根據雲南訊息發佈，這羣亞洲象從2020年3月便開始了遷徙，當時專家們並沒有特別注意，以為只是在雲南旱、雨兩季交界期象羣常規性暫時遷徙尋找食物，未料到及至今年4月中旬，這羣野生象已經大大遠離其棲息地，進入1949年後首次檢測到有象羣出現的區域。

雲南西雙版納象羣一路北遷路線圖，隨着象羣北遷他們將進入更加不適宜其棲息的環境，但人們並沒有探明葉翔北遷的原因。（雲報客户端）

在5月底以前，這些野生象已經在多個區域肇事412起，直接破壞農作物近千畝，初步估計直接經濟損失近680萬元。這些野象所到之處人羣退讓、農户撤離、警察護航、無人機監拍。相比象羣所帶來的困擾，中外網民更加興奮有機會如此直接的瞭解這個物種。

當他們闖入農户農田、宅邸，穿過村莊、闖入酒廠，甚至如入無人之境的進入人口密集的縣城，期間，網傳一頭年幼小象因覓食了大約200斤的酒糟而「醉倒」短暫脱離象羣；15頭大象集體躺平睡覺，其中小象被緊緊守護在大象羣之間，這些畫面無不引發網民的好奇與讚賞，中國社會一時出現和諧的人與動物共處氛圍。

但關於象羣北遷的原因一直眾説紛紜，打趣者稱「進京參加百年黨慶」「為了響應中國三孩政策，給單身青年送『對象』」等，有不少分析者拋出「擴張地盤」説，「地磁爆」説，「領頭象」迷路説。當人類以好奇的視角賦予象羣北遷喜劇性的劇情，卻也意識到了或許有悲劇的因子。

「自然界中，沒有一個物種會毅然決然地離開故土」，針對這羣象的出走之謎，中國學者如此認為。這正如一個多月前剛剛在殿堂級影片頒獎禮奧斯卡上的大贏家《無依之地》所講述的一般，那些房車族的旅途中縱然有許多有趣而難忘的回憶，卻終究是「不得不上路的人」。

之於象羣，中國雲南大學一位研究生態與地植物學的教授吳兆錄曾提供過當地環境變化的視角。亞洲象在中國境內得到良好保護數量增加的同時，西雙版納，這個適宜亞洲象棲息的場所卻正在發生環境改變。

「如果從空中俯瞰，西雙版納依舊保持着森林的外貌，造成了一種天然林地覆蓋率很高的假象」。橡膠、茶葉等經濟林的大面積種植雖然提高了森林覆蓋率，但卻侵蝕了原有天然林，造成整個西雙版納範圍內天然林和動物棲息地的碎片化。而有「綠色沙漠」之稱的橡膠林是一種吸水性極強的植物，其樹高葉密，遮蔽陽光，導致樹下寸草不生，林中生物的多樣性大為減少。

西雙版是中國90%的亞洲象繁衍生息之地，隨着當地居民在周邊開展種植等活動，人象衝突的記錄頻發。雲南西雙版納、普洱和臨滄經常出現野象啃食、破壞莊稼以及攻擊傷人的案件。（視覺中）

無論這是否是這羣亞洲象北遷的直接原因，但隨着象羣的遷徙，這個被暴露出來的問題已經不能不得以重視。

聚集了中國境內90%亞洲象的西雙版納象羣保護區，周遭的人類活動痕跡讓原始森林的草莽氣息逐漸褪去，人們的住所、農田，甚至建立的景區、道田把自然保護區分割成片狀。這不僅令不同象羣之間的交配面臨困難，更發生越來越多的人象衝突。有數據顯示，2011年至2015年間，雲南西雙版納、普洱和臨滄三地發生過4.8萬多起野象啃食、破壞莊稼以及攻擊傷人的案件。

也正是在這樣的變遷下，1997年科學家們首次觀測到象羣北遷到雲南普洱地界，此後，這種現象越來越頻繁。「今年4月象羣走到墨江（普洱東北方向）時，原以為象羣到雨季前就能折返回普洱，誰也沒想到它們會繼續北上走到玉溪，甚至走到昆明轄區。」